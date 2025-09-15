Polémica viral con Maravilla Martínez: elogios a Javier Milei e insultos a un seguidor

El exboxeador volvió a defender al Presidente, pero con una controvertida analogía. Además, tuvo una agresiva reacción con un usuario que salió a cruzarlo.

Sergio "Maravilla" Martínez desató una nueva polémica en redes sociales, no solo por su defensa al presidente Javier Milei, sino también y una agresiva respuesta a un seguidor.

En una entrevista en el podcast Agostini, el exboxeador comparó a la oposición de Milei con un “ marido golpeador ”, en una polémica analogía. La nota tiene varios días, pero en las últimas horas se volvió viral.

En un fragmento que se volvió viral en X (anteriormente Twitter), se lo escucha decir: "Los que dicen eso en Argentina tienen el mismo proceder que un marido golpeador".

Martínez profundizó su analogía, sosteniendo que la oposición "te aprieta las clavijas por todos lados. Te castigan, te golpean, te lastiman, te lapidan, te condenan". En un tono más elevado, afirmó que la oposición, al mismo tiempo que critica las formas del presidente, se autodenomina "puro amor", mientras tildan a Milei de "violento".

Maravilla Martínez cargó con todo contra la oposición

El exboxeador concluyó su intervención con una dura crítica a la oposición por su accionar "durante décadas" en Argentina. "En Argentina tuvimos 80 años de peronismo y fíjate cómo está. Dale, dejate de joder, abrí los ojos", sentenció, dejando en claro su postura política.

El episodio sumó un capítulo más cuando, al ser criticado por un seguidor en X, Martínez respondió con un insulto, lo que generó un mayor repudio en la red social. “LTA put…”, escribió junto a emojis.

LTA putita https://t.co/cUgVZjMnQu — Sergio Martínez (@maravillabox) September 15, 2025

Si bien Maravilla ya había destacado a Milei en otra entrevista, sigue sorprendiendo que es el mismo exboxeador que tiempo atrás mantuvo reuniones con Cristina Kirchner.