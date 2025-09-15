Gimnasia y Esgrima, líder de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, se presentará este lunes desde las 15.30 ante Agropecuario en el estadio Ofelia Rosenzuaig.
Gimnasia (M) quiere volver a ser único líder ante Agropecuario
Gimnasia y Esgrima jugará este lunes desde las 15.30 ante Agropecuario, por la fecha 31 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.
Por Ovación
El partido ante el Sojero será clave para las aspiraciones del Lobo, tendrá el arbitraje de Daniel Zamora y será televisado en vivo por TyC Sports.
El equipo dirigido por Ariel Broggi llega motivado a Carlos Casares ya que con las derrotas de Deportivo Morón y Gimnasia de Jujuy ante Temperley y Nueva Chicago, ambas por 1 a 0, tiene la posibilidad de estirar la diferencia sobre dos de sus rivales directos en la lucha por el primer puesto.
Gimnasia viene de ganarle a su homónimo jujeño para llegar a 56 puntos y de ganar le sacará 5 puntos a los jujeños y 6 al Gallito. De todas maneras faltan 3 fechas y en la pelea también apareció Estudiantes de Río Cuarto que llegó a 56 unidades tras ganarle 1 a 0 a Mitre.
Un triunfo dejaría al conjunto blanquinegro con 3 puntos de ventaja y a un paso de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, aunque para lograrlo no podrá contar con Facundo Lencioni quien llegó a 5 tarjetas amarillas y será reemplazado por Luciano Cingolani.
Así llega Agropecuario
Agropecuario viene de ganarle 2 a 0 a Central Norte de Salta de visitantey acumula 6 partidos sin derrotas con 4 triunfos y dos empates.
El Sojero lleva dos triunfos seguidos, se ubica noveno con 45 puntos y su objetivo es poder clasificar al Reducido.
Los enfrentamientos entre Gimnasia y Esgrima y Agropecuario
Se han enfrentado en 9 ocasiones y mientras 7 de los partidos fueron por la Primera Nacional otros 2 se jugaron en el Federal A, con un saldo de 5 triunfos del Lobo, 2 del Sojero y 2 empates.
Probables Formaciones:
Agropecuario: Luciano Acosta; Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills y Enzo Aguirre; Nicolás Sánchez, Damián Lemos, Milton Ramos y Rodrigo Mosqueira; Brian Blando y Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.
Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Gastón Espósito y Luciano Cingolani; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.
Estadio: Agropecuario
Árbitro: Daniel Zamora
Hora: 15.30