Gimnasia (M) quiere volver a ser único líder ante Agropecuario

Gimnasia y Esgrima, líder de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, se presentará este lunes desde las 15.30 ante Agropecuario en el estadio Ofelia Rosenzuaig.

El partido ante el Sojero será clave para las aspiraciones del Lobo, tendrá el arbitraje de Daniel Zamora y será televisado en vivo por TyC Sports.

El equipo dirigido por Ariel Broggi llega motivado a Carlos Casares ya que con las derrotas de Deportivo Morón y Gimnasia de Jujuy ante Temperley y Nueva Chicago, ambas por 1 a 0, tiene la posibilidad de estirar la diferencia sobre dos de sus rivales directos en la lucha por el primer puesto.

Gimnasia viene de ganarle a su homónimo jujeño para llegar a 56 puntos y de ganar le sacará 5 puntos a los jujeños y 6 al Gallito. De todas maneras faltan 3 fechas y en la pelea también apareció Estudiantes de Río Cuarto que llegó a 56 unidades tras ganarle 1 a 0 a Mitre.

Un triunfo dejaría al conjunto blanquinegro con 3 puntos de ventaja y a un paso de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, aunque para lograrlo no podrá contar con Facundo Lencioni quien llegó a 5 tarjetas amarillas y será reemplazado por Luciano Cingolani.

Así llega Agropecuario

Agropecuario viene de ganarle 2 a 0 a Central Norte de Salta de visitantey acumula 6 partidos sin derrotas con 4 triunfos y dos empates.

El Sojero lleva dos triunfos seguidos, se ubica noveno con 45 puntos y su objetivo es poder clasificar al Reducido.

Los enfrentamientos entre Gimnasia y Esgrima y Agropecuario

Se han enfrentado en 9 ocasiones y mientras 7 de los partidos fueron por la Primera Nacional otros 2 se jugaron en el Federal A, con un saldo de 5 triunfos del Lobo, 2 del Sojero y 2 empates.

Probables Formaciones:

Agropecuario: Luciano Acosta; Matías Molina, Facundo Sánchez, Juan Ignacio Sills y Enzo Aguirre; Nicolás Sánchez, Damián Lemos, Milton Ramos y Rodrigo Mosqueira; Brian Blando y Alejandro Gagliardi. DT: Adrián Adrover.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Gastón Espósito y Luciano Cingolani; Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Agropecuario

Árbitro: Daniel Zamora

Hora: 15.30