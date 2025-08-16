Uno Santa Fe | Ovación | Aston Villa

Con la ausencia de Dibu Martínez, el Aston Villa empató ante Newcastle

En el inicio de la Premier League, Aston Villa no pasó del empate contra Newcastle. Mirá los motivos por los cuales no atajó Emiliano Martínez

16 de agosto 2025 · 12:17hs
Con la ausencia de Dibu Martínez, el Aston Villa empató ante Newcastle

Emiliano Martínez no defendió el arco de Aston Villa este sábado en la primera fecha de la Premier League ante Newcastle.

En su lugar eatajó el neerlandés Marco Bizot, que llegó al equipo de Birmingham en este mercado de pases, en el que se suponía que el guardameta argentino saldría del equipo.

Pero Dibu todavía está en Aston Villa pese a su ausencia en esta primera fecha a raíz de una suspensión arrastrada.

El argentino vio la roja en la última fecha de la Premier League pasada ante Manchester United y ese es el motivo de su ausencia en el partido de hoy.

LEER MÁS: Liverpool sufrió más de la cuenta para vencer a Bournemouth

El encuentro terminó sin tantos en Villa Park y prácticamente no hubo ocasiones de peligros en ambas áreas.

Aston Villa jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos por la expulsión de Ezri Konsa por cortar el avance de Anthony Gordon en una ocasión manifiesta de gol.

En la próxima jornada el elenco de Unai Emery visitará a Brentford mientras que Newcaste recibirá a Liverpool.

Embed - SIN DIBU, LOS VILLANOS EMPATARON EN EL INICIO DE LA PREMIER | Aston Villa 0-0 Newcastle | RESUMEN

Aston Villa Dibu Martínez Newcastle
