Unión hizo su defensa por Tarragona y espera la resolución de AFA

Unión presentó un descargo para intentar que Cristian Tarragona reciba la mínima sanción por su expulsión ante Instituto Este jueves se conocerá el fallo

En Unión saben que perder a Cristian Tarragona para visitar a Talleres es un golpe importante. No se trata solamente del goleador, sino también de su capitán y uno de los referentes. Por eso, mientras Leonardo Madelón trabaja en las alternativas para reemplazarlo, el club se movió para que la sanción sea lo más leve.

Tarragona fue expulsado ante Instituto luego de que Nicolás Lamolina fuera llamado por el VAR para revisar la acción. Así, el árbitro decidió mostrarle la roja, una situación que dejó al Tate pendiente del informe arbitral y de la posterior decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA.

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Unión, confiado tras exponer la defensa

En ese contexto, Unión presentó su defensa con el objetivo de que reciba solamente una fecha. La institución busca que se contemplen distintos aspectos a la hora de evaluar la jugada y el comportamiento del futbolista. La condición de capitán y goleador también le agrega peso.

Unión sabe que será clave el informe del árbitro para saber cuántas fechas le darán a Tarragona.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el Tribunal de Disciplina de AFA. El informe de Lamolina será uno de los elementos centrales para determinar el alcance de la sanción, mientras que desde Unión esperan que los argumentos presentados sean suficientes para evitar que Tarragona quede afuera por más de una jornada.

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La resolución se espera para este jueves por la noche. Allí el Tatengue sabrá finalmente si su capitán y goleador tendrá que cumplir una sola fecha o si la sanción será mayor. Mientras tanto, Madelón ya analiza variantes para armar el ataque que visitará este sábado a Talleres, en Córdoba. Tarragona, por lo pronto, deberá esperar la decisión de AFA.