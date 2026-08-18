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Balearon a un hombre en una pierna durante la madrugada en el barrio San Lorenzo

Un hombre de 37 años recibió un disparo de arma de fuego en la pierna derecha mientras caminaba por la zona. Manifestó no haber visto a sus atacantes.

Juan Trento

Por Juan Trento

18 de agosto 2026 · 10:39hs
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La guardia del hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

La guardia del hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe

Un hombre de 37 años fue herido de bala durante la madrugada de este martes en el barrio San Lorenzo, en el sur de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió alrededor de las 3.40, en inmediaciones de la esquina de Amenábar y Gaboto.

La víctima, identificada como Héctor Matías Esquivel, recibió un disparo en la parte inferior de la pierna derecha, que le provocó una herida con orificio de entrada y sin salida.

Denunció el ataque en una dependencia policial

El hecho fue conocido a partir de la presentación particular de la propia víctima, quien se acercó hasta una dependencia policial de la zona para denunciar lo ocurrido.

Según relató Esquivel a los agentes, caminaba por el sector cuando sintió el impacto del disparo. El hombre manifestó que no logró observar a las personas que efectuaron el ataque ni pudo aportar datos sobre sus identidades.

Investigación por el ataque a balazos

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los agentes informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. A su vez, desde la fuerza comunicaron el hecho al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas, se dispuso la realización de un informe médico para determinar el estado de salud del hombre herido, la identificación de posibles testigos del ataque y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas en las inmediaciones que pudieran haber registrado el momento de la agresión.

En caso de localizarse imágenes de interés para la causa, se ordenó su secuestro y preservación. La investigación fue caratulada provisoriamente como lesiones leves con arma de fuego.

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hombre baleado barrio San Lorenzo
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