Portugal no tuvo piedad y goleó a México en el Mundial Sub 17

La Selección de México , con quien Argentina quedó eliminada en los dieciseisavos de final, sufrió una aplastante derrota por 5 a 0 ante Portugal en los octavos de final del Mundial Sub 17 .

El Tri venía de dejar afuera a la Albiceleste en un duelo que ilusionó a los mexicanos, con la épica de un doblete de Luis Gamboa, la reacción agónica y una tanda de penales comandada por el arquero Santiago López.

Portugal despachó a México en el Mundial Sub 17

Si bien México llegaba ilusionado a los octavos de final, Porugal se mostró ampliamente superior y lo devolvió a la realidad con una amplia goleada por 5 a 0 que lo dejó afuera del Mundial Sub 17.

En el primer tiempo, a los 13 minutos, un penal de José Navarro y ejecución impecable de Rafael Quintas para abrir el marcador para el conjunto europeo. México no encontraba respuestas y, para colmo, el primer quiebre emocional llegó a los 34 minutos con la expulsión de Navarro por agresión.

En el complemento, Anisio Cabral, solo en el área, marcó el 2 a 0 a los tres minutos y abrió la puerta a la tormenta. Portugal no frenó nunca, desbordó por las bandas y lastimó en cada avance. Los siguientes goles llegaron de la mano de Martín Guedes, Miguel Figueiredo y Yoan Pereira, todos entre los 36 y 41 minutos, para sellar la goleada histórica.

Además, México terminó con nueve jugadores tras la expulsión de López, quien había sido el héroe de "El Tri” en la tanda de penales ante Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17. De esta forma, Portugal se medirá en los cuartos de final ante el ganador del duelo entre Suiza e Irlanda