Portugal no tuvo piedad y goleó a México en el Mundial Sub 17

La Selección de México, con quien Argentina quedó eliminada, sufrió un aplastante 5 a 0 ante Portugal en los octavos de final del Mundial Sub 17

18 de noviembre 2025 · 15:48hs
La Selección de México, con quien Argentina quedó eliminada en los dieciseisavos de final, sufrió una aplastante derrota por 5 a 0 ante Portugal en los octavos de final del Mundial Sub 17.

El Tri venía de dejar afuera a la Albiceleste en un duelo que ilusionó a los mexicanos, con la épica de un doblete de Luis Gamboa, la reacción agónica y una tanda de penales comandada por el arquero Santiago López.

Si bien México llegaba ilusionado a los octavos de final, Porugal se mostró ampliamente superior y lo devolvió a la realidad con una amplia goleada por 5 a 0 que lo dejó afuera del Mundial Sub 17.

En el primer tiempo, a los 13 minutos, un penal de José Navarro y ejecución impecable de Rafael Quintas para abrir el marcador para el conjunto europeo. México no encontraba respuestas y, para colmo, el primer quiebre emocional llegó a los 34 minutos con la expulsión de Navarro por agresión.

En el complemento, Anisio Cabral, solo en el área, marcó el 2 a 0 a los tres minutos y abrió la puerta a la tormenta. Portugal no frenó nunca, desbordó por las bandas y lastimó en cada avance. Los siguientes goles llegaron de la mano de Martín Guedes, Miguel Figueiredo y Yoan Pereira, todos entre los 36 y 41 minutos, para sellar la goleada histórica.

Además, México terminó con nueve jugadores tras la expulsión de López, quien había sido el héroe de "El Tri” en la tanda de penales ante Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17. De esta forma, Portugal se medirá en los cuartos de final ante el ganador del duelo entre Suiza e Irlanda

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Colón busca su desahogo en la Liga Argentina ante Sportivo Suardi

Se definen los finalistas del Argentino Juvenil en San Juan

Racing y River jugarán con público y a estadio lleno en el Cilindro

Cáncer de pulmón: aumentan los casos en Santa Fe y tienen un alto nivel de mortalidad

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Alerta en Colón: Conrado Ibarra, una de las joyas del club, podría quedar libre a fin de año

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026