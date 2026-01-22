Prefectura realizará controles en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se viene la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda. La misma se llevará el domingo 1° de febrero desde las 9.30 con largada desde la Costanera Este de la ciudad capital. Para brindar la pertinente seguridad, la delegación Santa Fe de la Prefectura Naval Argentina anticipó la realización de un importante operativo en la previa, durante y tras la finalización de la competencia.

Será un importante despliegue de personal y embarcaciones, con el fin de prevenir cualquier circunstancia. "Pedimos respeto y prudencia" señaló la máxima autoridad local de la fuerza nacional de seguridad.

Prefectura y su presencia en la Santa Fe-Coronda

El prefecto principal Juan Carlos Debailleux, jefe de la delegación Santa Fe de la Prefectura Naval Argentina confirmó que para el 1° de febrero, jornada en que se desarrollará la Maratón Santa Fe-Coronda, se implementará un importante operativo con el fin de resguardad la seguridad de todos los que sean parte de esta tradicional competencia de aguas.

El funcionario confirmo que "los controles en la Laguna se han potenciado. Se están controlando y labrando actas de contravenciones. Igualmente hacemos una fuerte prevención para que aquellas personas que quieran salir a navegar cuentes con sus elementos de seguridad, y con la documentación correspondiente. Pero algunos controles se han dado con multas que después terminan con una sanción pecuniaria"

En el mismo sentido remarcó que "Ya tenemos la experiencia del año pasado haber esa hecho una nueva edición, que venía después de estar un tiempo postergada, y realmente ha sido un éxito. Confiamos plenamente en el trabajo que viene haciendo el comité que tiene a su cargo la organización. La Prefectura va a estar diciendo presente en la realización de la misma".

"Vamos a estar acompañando y haciendo que la navegación, todos sabemos que hay un folklore, donde muchas embarcaciones se suman al evento, pareciera que hay dos distintos; la procesión náutica y la maratón con los nadadores. Nuestra misión es que esta navegación no interfiera con la natación y todo su desarrollo" expresó Debailleux.

El superior local de la fuerza de seguridad nacional explicó que "Apostamos a que la navegación y la competencia pueden convivir en un mutuo entendimiento, en una convivencia sana, y sobre todo de respeto". Fue claro al resaltar que "El que conduce tiene que tener la habilitación acorde a la embarcación y no superar la cantidad de personas que permite esa embarcación".

image La Prefectura Naval dispondrá un importante dispositivo de seguridad en la Maratón Santa Fe-Coronda.

Destacó que "La diversión no significa que no debamos cumplir con los reglamentos. La embarcación tiene que estar matriculada, con los elementos de seguridad a bordo. Básicamente el chaleco por persona, matafuego, y el que conduce, tiene que respetar los límites de tolerancia de alcohol en sangre, que es 0.5, para lanchas, y 0.2, para motos de agua".

Habrá controles de alcoholemia

El jefe de la fuerza confirmó que "Se van a realizar controles de alcoholemia. Estamos a punto de firmar un comodato con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en donde, ellos nos van a ceder equipos de alímetros y alcoholímetros, y por supuesto que se van a estar realizando, antes, durante y finalizada la competencia".

En el mismo sentido dijo que "No serán puestos fijos, serán puestos móviles, estarán en el Guardacostas, y se irá indicando al momento de hacer el procedimiento. Los equipos no son entregados a nosotros, nos capacitan al personal para el uso, y después vamos a ser autónomos con esos controles en el río".

El prefecto afirmó que "En caso de darse un resultado positivo, se realizará una incautación preventiva de la embarcación, se lo va a acompañar a la guardería, y quedará retenida hasta que se culmine con el sumario contravencional, y con penalidades que puede ser en la licencia, en la matrícula, y suspensiones del carnet náutico, prohibición de la navegación y obviamente que una sanción pecuniaria que el máximo que se puede alcanzar son los 4 millones de pesos".

"El mensaje para la gente es sencillo: prudencia y respeto. Empatía hacia el otro. Tener en cuenta que al río lo vivimos todos. Yo no soy dueño del río y que hay otros que están compartiendo un lugar, por eso decimos que necesitamos respeto y mucha prudencia" fue lo que expresó el prefecto Debailleux en el cierre de su encuentro con los periodistas.