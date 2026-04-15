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Preocupación en Boca: Marchesín salió lesionado y encendió las alarmas en La Bombonera

Agustín Marchesín, arquero de Boca, sintió una molestia en la rodilla derecha, dejó la cancha entre lágrimas y fue reemplazado por Leandro Brey.

15 de abril 2026 · 08:36hs
Preocupación en Boca: Marchesín salió lesionado y encendió las alarmas en La Bombonera

Boca sufrió este martes una baja sensible en pleno partido ante Barcelona de Ecuador, cuando Agustín Marchesín debió abandonar el campo de juego de La Bombonera a los 12 minutos del primer tiempo por una lesión en la rodilla derecha, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El arquero, visiblemente dolorido, se retiró entre lágrimas y fue reemplazado por Leandro Brey.

La jugada encendió la preocupación en el cuerpo técnico y en todo Boca, ya que Marchesín perdió estabilidad en la zona afectada y no pudo continuar en el partido.

Qué tiene Agustín Marchesín en Boca

El exarquero de la Selección argentina no lograba apoyar con firmeza la pierna derecha al momento de dejar el campo.

Hasta el momento no hubo un parte médico oficial con el grado de la lesión, por lo que el alcance de la molestia deberá confirmarse con estudios en las próximas horas o días. En principio, la principal inquietud pasa por saber si Boca perderá a su arquero titular para los compromisos inmediatos, en un tramo decisivo del semestre, con el Superclásico ante River a la vuelta de la esquina (este domingo en el Monumental).__IP__

El encuentro ante Barcelona comenzó a las 21 en el estadio Alberto J. Armando y forma parte de la segunda jornada del Grupo D del máximo certamen continental.

Marchesín Boca Bombonera
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