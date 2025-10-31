Uno Santa Fe | Ovación | River

Preocupación en River: Montiel sufrió una molestia en la rodilla y encendió las alarmas

Durante el entrenamiento de este jueves, el lateral derecho padeció problemas físicos y se realizó estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión.

Preocupación en River: Montiel sufrió una molestia en la rodilla y encendió las alarmas

El lateral derecho de River Gonzalo Montiel se realizó estudios médicos producto de una molestia en la rodilla derecha y peligra su participación en el duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura.

Durante el entrenamiento vespertino del jueves, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 sufrió un problema físico y encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

Si bien todavía se desconoce el grado de la lesión del futbolista de 28 años, su presencia en el choque ante el Lobo, válido por la decimocuarta jornada del campeonato local, estaría sujeto al resultado de los exámenes protocolares en este tipo de situaciones.

Montiel, ¿llegará al Superclásico ante Boca?

Además, Montiel generó preocupación en el elenco de Núñez dado que el domingo 9 de noviembre desde las 16:00 visitará a Boca en La Bombonera en un partido trascendental en la lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Si se confirma la ausencia del marcador de punta derecho para ambos encuentros, el ‘Muñeco’ perdería una de las piezas fundamentales en su esquema en el tramo final del certamen y debería analizar al sustituto para enfrentar al xeneize.

En aquel sector del campo, Gallardo cuenta con Fabricio Bustos como el reemplazante natural, pero el bajo rendimiento del ex Independiente generó que pierda terreno en las consideraciones del entrenador. En el Clausura, solamente disputó seis encuentros y, contando todo el 2025, 20 partidos en total.

