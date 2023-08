Por su parte, destacó a Eric Gordon: “Su calidad individual define el partido. Fueron dos o tres acciones donde no estuvimos cerca de él. Esos son los tiros que él mete. Contra un equipo que tiene este tipo de calidad de jugadores tenés que seguir hasta el final con el plan de juego, no podés darle esas opciones porque él está habituado a hacerlo, lo habíamos controlado dentro de todo bien en la línea en tres puntos, lo habíamos mandado a la izquierda mucho, lo teníamos dentro de todo bastante controlado y se nos escapó dos o tres veces y ahí estuvo la diferencia”.

A su vez, explicó: “Fue una gran experiencia para muchos de nuestros jóvenes, creo que el equipo compitió como tenía y como debía competir en la final. No nos alcanzó para ganar, pero creo que el equipo dio muestra de lo que es un equipo que quiere ser un gran equipo. Quizás un gran equipo no comente esos fallos, no pierde de vista a un jugador así al final, pero creo que competimos con un muy buen equipo y bueno, ese fue un poco el mensaje a los chicos, teniendo en cuenta que hay jugadores jóvenes que recién juegan la selección. Me voy satisfecho con el trabajo que hicieron desde el primer día y con el trabajo que hicieron hoy”.

Sobre el futuro, afirmó que “Creo que cada jugador se tiene que centrar en su equipo, en seguir creciendo, sobre todo los jóvenes, ese fue también el mensaje que les dimos. Tienen que aprovechar los equipos donde están para crecer, porque su crecimiento va a tener impacto después en la selección. Los no tan jóvenes tienen que centrarse en sus equipos, seguir mejorando y el día que nos toque de nuevo juntarnos, ser mejores por el trabajo que han hecho”.

Por otra parte, destacó a Carlos Delfino: “Es ejemplo en el vestuario, es un jugador que podría estar retirado y su amor por jugar con la selección lo hizo no retirarse, lo hizo plantearse jugar un año más si teníamos las posibilidades de jugar el año que viene. Creo que es un ejemplo, un tremendo ejemplo para todos los jóvenes y los no tan jóvenes. Era una situación difícil, después de no jugar al Mundial, quién iba a venir y quién no iba a venir”.

Y agregó: “Un jugador como él, con 41 años, que ha jugado tanto en la NBA, ha ganado todo con la selección, que ha sido un jugador extraordinario, reo que ha bajado la línea para el compromiso que tiene que tener un jugador de la Selección Argentina”.}

En un proceso de recambio, explicó: “Era fácil venir a la selección cuando había seis o siete jugadores en la NBA, cuando era una potencia. Ahora no es esa la situación, de hecho, Bahamas tenía tres jugadores de NBA y nosotros ninguno. Entonces nuestra realidad es esta, sin jugadores en la NBA, con buenos jugadores en Europa, y tenemos que centrarnos en eso, en esa transformación, del crecimiento de los jóvenes, enfocarnos en que mejoren, en los que vienen incluso más abajo, nuestra realidad es esta”.

Sobre el campeón olímpico cerró: “Cómo nos reconstruimos como selección me parece la clave, esté quien esté, así que todo empieza por el compromiso y Carlos creo que con su compromiso dejó claro su amor por esta camiseta, por estar en la selección y ojalá que los jóvenes lo vean, lo vean de esa manera y si no yo lo remarco y obviamente lo felicito a él por su esfuerzo, por su compromiso y por toda su carrera”.

Sobre los errores cometidos en todo el proceso dijo que “tenemos que analizar bien, para intentar que no vuelva a pasar porque todo radica ahí, empieza ahí de no poder estar en el Mundial, de no poder tener chance de clasificar de otra manera. Entonces creo que hay que hacer un análisis más profundo de eso”.

Y cerró hablando sobre su propio futuro: “Me gustaría seguir, pero falta mucho tiempo. Yo tengo temporada en la NBA, mi equipo actual me deja con paginar los dos trabajos, pero no sé si dentro de un año o dos voy a seguir en el mismo equipo, no sé si el equipo siguiente me dejará o no me dejará. Todas las veces que yo pueda, si la Confederación está de acuerdo yo voy a intentar estar, pero no lo puedo garantizar ahora mismo. Estoy contento porque creo que esta preparación sienta un poco una manera de trabajar, creo que el equipo trabajó a un nivel muy alto, el equipo modernizó un poco su ofensiva hasta el día de hoy está creo que con un rating ofensivo es tremendo creo que tuvimos algunas lagunas defensivas que es punto que el equipo tiene que mejorar”.

Fuente: Basquetplus