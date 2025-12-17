Uno Santa Fe | Ovación | PSG

PSG, el primer club francés en ganar la Copa Intercontinental

PSG se convirtió en el primer francés en quedarse con la Copa Intercontinental, tras superar en la final a Flamengo

17 de diciembre 2025 · 18:47hs
PSG salió campeón de la Copa Intercontinental frente a Flamengo por penales 2-1 y se convirtió en el primer equipo francés en consagrarse campeón mundial. Ningún club de ese país había logrado levantar este trofeo hasta ahora, lo que fortalece al conjunto parisino en uno de los más grandes del país.

El PSG accedió a esta instancia tras conquistar la Champions League, logro que le permitió clasificarse directamente a la definición del certamen que reúne a los campeones continentales.

De esta manera, el club parisino no solo obtuvo su primera consagración intercontinental, sino que además marca un hito al ser el primer representante de Francia en disputar una final mundial de clubes.

A lo largo de la historia, los equipos franceses nunca lograron llegar a la final de la Copa Intercontinental, a diferencia de lo ocurrido en la Champions League, donde sí tuvieron presencias en partidos decisivos.

El caso más emblemático es el de Olympique de Marseille, campeón europeo en 1993, aunque ese título quedó envuelto en el escándalo del caso VA-OM y el club no disputó la Intercontinental de ese año.

En aquella edición de 1993, el campeón mundial fue São Paulo, que venció a AC Milan, subcampeón de la Champions League, en Tokio. De esta manera, el fútbol francés volvió a quedar al margen de la definición intercontinental, una situación que se repitió a lo largo de la historia del certamen.

Ahora, PSG rompió definitivamente con esa ausencia histórica y se convirtió en el primer club francés en alzar un título intercontinental.

