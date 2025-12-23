Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing avanza por Milton Giménez y Boca planea preguntar por Gabriel Rojas

La dirigencia de la Academia se contactó con la representación del centrodelantero, pero todavía no le envió ninguna oferta a sus pares del Xeneize, quienes consultarán el valor del lateral izquierdo.

23 de diciembre 2025 · 21:08hs
Racing busca a Milton Giménez.

Racing busca a Milton Giménez.

Milton Giménez es uno de los nombres apuntados por Gustavo Costas para reforzar la delantera de Racing de cara al 2026. Según pudo averiguar TyC Sports, no hubo un contacto directo entre la dirigencia de la Academia y la de Boca, sino que la comunicación fue con la representación del atacante. Ante una oferta del conjunto de Avellaneda, el Xeneize consultará por la disponibilidad de Gabriel Rojas para incluirlo en una futura negociación.

Racing y Boca negocian por Giménez

Cabe remarcar que no es la primera vez que Racing se interesa en Giménez: ya lo había hecho durante el mercado pasado. En ese momento la dirigencia de Boca pedía una cifra cercana a los siete millones de dólares, tres más de lo que le había pagado a Banfield a mediados del 2024.

En ese entonces la Academia desistió y se terminó decantando por Elías Torres, quien no pudo demostrar su potencial entre suplencias y lesiones. Adrián Balboa, el otro centroatacante suplente del plantel, tampoco ha convencido las veces que le tocó jugar y podría dejar el club este verano.

¿Cuál es la postura de Boca ahora? El futbolista es negociable, aunque con una condición: recuperar los cuatro millones de dólares invertidos en el invierno del año pasado. Si los de Avellaneda ofrecen esa cifra o incluye a algún futbolista en la operación, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme está dispuesta a sentarse a charlar.

Pese a que ese puesto está cubierto con Lautaro Blanco y Malcom Braida, a quien lo piensan de lateral izquierdo tras la inminente partida de Frank Fabra, a Boca le interesa Gabriel Rojas, uno de los mejores en su posición durante los últimos años.

Más allá de que no hubo una respuesta oficial del lado de Racing, todo indica que no estarían dispuestos a incluirlo en una posible negociación por Giménez debido a la importancia que tiene el ex-San Lorenzo en el esquema de Gustavo Costas. Por eso, más allá de que el Xeneize consultará por su disponibilidad, la operación parece muy compleja.

Racing Boca Milton Giménez
Noticias relacionadas
quimsa se hizo fuerte en casa y racing (c) dio el golpe en cordoba

Quimsa se hizo fuerte en casa y Racing (C) dio el golpe en Córdoba

la cruda confesion de un ex union: no quiero mas futbol argentino, es muy estresante

La cruda confesión de un ex Unión: "No quiero más fútbol argentino, es muy estresante"

racing y costas, cerca de sellar la continuidad pese a las tensiones en la negociacion

Racing y Costas, cerca de sellar la continuidad pese a las tensiones en la negociación

Racing y Gustavo Costas llegaron a un acuerdo y el DT firmará un contrato hasta 2028.

Gustavo Costas aceptó ser el DT de Racing hasta el final de la presidencia de Diego Milito

Lo último

API informó que los contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56% en impuestos provinciales

API informó que los contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56% en impuestos provinciales

Racing avanza por Milton Giménez y Boca planea preguntar por Gabriel Rojas

Racing avanza por Milton Giménez y Boca planea preguntar por Gabriel Rojas

Boca rechazó una oferta del Necaxa por Williams Alarcón

Boca rechazó una oferta del Necaxa por Williams Alarcón

Último Momento
API informó que los contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56% en impuestos provinciales

API informó que los contribuyentes al día pueden acceder a descuentos de hasta el 56% en impuestos provinciales

Racing avanza por Milton Giménez y Boca planea preguntar por Gabriel Rojas

Racing avanza por Milton Giménez y Boca planea preguntar por Gabriel Rojas

Boca rechazó una oferta del Necaxa por Williams Alarcón

Boca rechazó una oferta del Necaxa por Williams Alarcón

Aumento de la carne: frigoríficos de Santa Fe anticipan que los precios llegaron a un techo y podrían ceder en enero

Aumento de la carne: frigoríficos de Santa Fe anticipan que los precios llegaron a un techo y podrían ceder en enero

El fútbol alemán, de luto: falleció Sebastian Hertner

El fútbol alemán, de luto: falleció Sebastian Hertner

Ovación
Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

Del manager al Director Deportivo: cómo se ordena el poder en el fútbol ¿Y el Secretario Deportivo?

El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

Eric Meza y el valor del sentido de pertenencia en una visita al predio de Colón

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: Con Leo Madelón ya tenemos un pasado

El primer mensaje de Alejandro Trionfini en Unión: "Con Leo Madelón ya tenemos un pasado"

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"