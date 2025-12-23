Racing avanza por Milton Giménez y Boca planea preguntar por Gabriel Rojas

La dirigencia de la Academia se contactó con la representación del centrodelantero, pero todavía no le envió ninguna oferta a sus pares del Xeneize, quienes consultarán el valor del lateral izquierdo.

Milton Giménez es uno de los nombres apuntados por Gustavo Costas para reforzar la delantera de Racing de cara al 2026. Según pudo averiguar TyC Sports, no hubo un contacto directo entre la dirigencia de la Academia y la de Boca, sino que la comunicación fue con la representación del atacante. Ante una oferta del conjunto de Avellaneda, el Xeneize consultará por la disponibilidad de Gabriel Rojas para incluirlo en una futura negociación.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Racing se interesa en Giménez: ya lo había hecho durante el mercado pasado. En ese momento la dirigencia de Boca pedía una cifra cercana a los siete millones de dólares, tres más de lo que le había pagado a Banfield a mediados del 2024.

En ese entonces la Academia desistió y se terminó decantando por Elías Torres, quien no pudo demostrar su potencial entre suplencias y lesiones. Adrián Balboa, el otro centroatacante suplente del plantel, tampoco ha convencido las veces que le tocó jugar y podría dejar el club este verano.

¿Cuál es la postura de Boca ahora? El futbolista es negociable, aunque con una condición: recuperar los cuatro millones de dólares invertidos en el invierno del año pasado. Si los de Avellaneda ofrecen esa cifra o incluye a algún futbolista en la operación, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme está dispuesta a sentarse a charlar.

Pese a que ese puesto está cubierto con Lautaro Blanco y Malcom Braida, a quien lo piensan de lateral izquierdo tras la inminente partida de Frank Fabra, a Boca le interesa Gabriel Rojas, uno de los mejores en su posición durante los últimos años.

Más allá de que no hubo una respuesta oficial del lado de Racing, todo indica que no estarían dispuestos a incluirlo en una posible negociación por Giménez debido a la importancia que tiene el ex-San Lorenzo en el esquema de Gustavo Costas. Por eso, más allá de que el Xeneize consultará por su disponibilidad, la operación parece muy compleja.