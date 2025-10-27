Costas convocó una despedida para el plantel de Racing antes de la semifinal de Libertadores

Uno Santa Fe | Ovación | Costas

La "Academia" recibe al Flamengo el próximo miércoles a las 21:30.

27 de octubre 2025
El entrenador de Racing Gustavo Costas convocó a los hinchas a realizarle una despedida al plantel, en la previa de la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

El DT pidió que la gente se reúna este lunes a las 19:00, para darle apoyo al plantel actual, que “deja la vida por los colores”.

La “Academia” recibirá al Flamengo brasileño el próximo miércoles 29 de octubre a las 21:30, en una serie en la que el equipo de Avellaneda se encuentra perdiendo por 1-0 y deberá remontar para jugar la final de la Libertadores.

Con la mirada puesta en jugar la segunda final de Copa Libertadores de la historia del club, el entrenador de Racing Gustavo Costas pidió que el hincha acompañe al plantel antes de que los mismos comiencen la concentración.

Cuándo sería la convocatoria a los hinchas de Racing

La convocatoria es organizada para este lunes a las 19:00, antes de que el plantel viaje a Pilar para realizar la concentración, y fue promocionada por Costas, quien afirmó que si están “todos juntos” pueden “lograr el sueño que buscamos tantos años”.

Racing se encuentra ante una oportunidad única en su historia, siendo el vigente campeón de la Copa Sudamericana y con grandes chances de jugar la final del máximo certamen continental en este año.

Con mucha confianza en sus dirigidos, había declarado que van a jugar la final en su pasada conferencia de prensa, Costas buscará dar un golpe de efecto para motivar a sus futbolistas e inspirarlos para quedarse con la cuarta copa internacional de la historia del conjunto que hace de local en el “Cilindro” de Avellaneda.

