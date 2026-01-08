Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

El ítalo-argentino Valentín Carboni firmó su contrato con Racing y se suma a la pretemporada que el plantel realiza en Paraguay

8 de enero 2026 · 17:26hs
El ítalo-argentino Valentín Carboni firmó su contrato con Racing y se sumará en las próximas horas a la pretemporada que el plantel realiza en Paraguay, en lo que representa uno de los movimientos más destacados del mercado de pases para la temporada 2026.

Para celebrar su incorporación, el club compartió un video de todo el trayecto del ítalo argentino hasta la firma oficial, y una vez pisó el Cilindro de Avellaneda aseguró que está "muy feliz de estar acá".

Racing presentó a Valentín Carboni

El volante ofensivo estuvo en el Cilindro de Avellaneda, donde fue recibido por Diego Milito, presidente del club, y Sebastián Saja, director deportivo, para completar la rúbrica del vínculo que lo unirá a la institución por un año. El acuerdo se concretó a préstamo, sin cargo ni opción de compra, ya que Inter de Milán mantiene la propiedad de su ficha.

Tras la firma, Carboni expresó su entusiasmo por este nuevo desafío y afirmó: “Es una posibilidad que me generó un enorme entusiasmo apenas se abrió. Cuando Diego se comunicó conmigo y me dio detalles del proyecto, enseguida me puse a pensar en todo lo que se puede dar a partir de ahora. Sólo queda empezar a trabajar con el grupo para darle a este gran club todo lo que esté a mi alcance y mucho más”.

La incorporación ya se puso en marcha de manera inmediata, ya que el futbolista viajará a Ciudad del Este para integrarse al plantel que, desde hace dos días, trabaja en la parte más exigente de la pretemporada bajo la conducción de Gustavo Costas.

Carboni mantuvo charlas telefónicas previas con el entrenador y destacó el contexto competitivo que rodea al club: “Conozco todo lo que ha logrado Racing con Gustavo en los últimos años. Y sé cuál es la exigencia que tiene este club cada vez que hay algo en juego. Tengo la expectativa de que todo eso se consolide y crezca aún más”.

Racing cerró así la llegada de uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol argentino, campeón de América con la selección en 2024 y con chances de integrar la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista se sumó luego de no contar con los minutos esperados en Inter y ya superó la revisión médica realizada a mitad de semana. Además, el club le asignó el dorsal 21, número que quedó vacante tras la salida de Gabriel Arias y que también supo utilizar Marcelo Díaz durante su etapa en Avellaneda.

