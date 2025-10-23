Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing perdió ante Flamengo en el Maracaná y ahora define la serie como local

Racing cayó 1-0 ante Flamengo por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La revancha se jugará el próximo miércoles en el Cilindro

Flamengo superó a Racing en el Maracaná.

Racing cayó en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo por 1 a 0. En lo que parecía un empate sin goles terminó con el tanto de Jorge Carrascal a los 43' de la segunda etapa, amargando la visita de la Academia al Maracaná. La vuelta será el miércoles 29 en el Cilindro de Avellaneda.

Racing mantiene la esperanza de dar vuelta el resultado

En el primer tiempo, Racing y Flamengo empataron 0-0 en un encuentro equilibrado y tácticamente intenso. Ambos equipos mostraron respeto mutuo, priorizando la solidez defensiva y la organización táctica. El Maracaná fue testigo de una primera mitad donde las oportunidades claras fueron escasas y las defensas se impusieron sobre los ataques.

Flamengo, con su habitual dominio de la posesión, intentó imponer su juego ofensivo, pero se encontró con una defensa de Racing bien organizada, que neutralizó los intentos de los brasileños. Por su parte, la Academia mostró una disposición táctica sólida, buscando contragolpes rápidos y aprovechando los espacios que dejaba el equipo local. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos metros impidió que ambas escuadras concretaran sus oportunidades.

Embed - LA ACADEMIA CAYÓ EN EL FINAL ANTE EL FLA POR LA PRIMERA SEMIFINAL | Flamengo 1-0 Racing | RESUMEN

El arquero de Racing, Gastón Cambeses, tuvo intervenciones clave para mantener su arco en cero, destacándose especialmente en los minutos finales del primer tiempo, donde Flamengo intensificó su presión en busca de la ventaja. A pesar de los esfuerzos de los cariocas, la defensa de Racing se mostró firme y resolutiva.

Racing Flamengo Copa Libertadores
