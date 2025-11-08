Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing recibe a Defensa en un duelo clave por llegar a los playoffs

Racing recibirá, desde las 17, a Defensa por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un encuentro que será clave de cara al objetivo de clasificar a los playoffs.

8 de noviembre 2025 · 09:17hs
Racing recibe a Defensa en un duelo clave por llegar a los playoffs

Racing recibirá este sábado a Defensa y Justicia, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un encuentro que será clave de cara al objetivo de clasificar a los playoffs. El partido está programado para las 17, se disputará en el Estadio Presidente Perón y se podrá ver a través de ESPN Premium.El árbitro será Leandro Rey Hilfer.

Racing llega a este encuentro en un delicado momento, ya que hace poco más de una semana quedó eliminado en las semis de la Copa Libertadores ante el Flamengo, por lo que ahora tiene que apuntar todos sus cañones al Torneo Clausura, competencia que tenía muy abandonada y en la que perdió varios puntos de manera insólita.

Actualmente Racing se encuentra noveno con 19 unidades, por lo que estaría quedando fuera de la siguiente fase del torneo local. Sin embargo, un triunfo prácticamente le aseguraría terminar la fecha entre los ocho mejores e incluso se podría acercar al líder, debido a que está a solo cuatro puntos de los líderes, que son Boca y Unión de Santa Fe.

El Torneo Clausura tomó vital importancia para Racing, ya que la única manera que tiene para clasificar a la Copa Libertadores 2026 es finalizando tercero en la tabla anual (le permitiría disputar la fase previa) o si se consagra campeón del fútbol argentino por decimonovena ocasión en su historia.

Defensa y Justicia, por su parte está décimo en la Zona A por debajo de Racing, aunque con la misma cantidad de puntos, por lo que un triunfo también lo dejaría muy bien posicionado. El “Halcón” de Varela tuvo un muy flojo 2025, por lo que tiene realmente complicada la posibilidad de clasificar a algún torneo internacional, a no ser que de la gran sorpresa y se consagre campeón en el Clausura.

Probablesformaciones de Racing y Defensa

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Santiago Solari, Luciano Vietto, Duván Vergara; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Rafael Delgado, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Agustín Hausch; Juan Gutiérrez, Lucas González, Benjamín Schamine, Aaron Molinas; Abriel Osorio. DT: Mariano Soso.

Hora: 17.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Juan Pafundi.

Estadio: Presidente Perón.

