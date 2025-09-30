Después de un exhaustivo viaje hasta Kazajistán, Real Madrid volvió a mostrar su poderío en la Champions League, goleando 5-0 a Kairat Almaty en la cuarta jornada del torneo. El conjunto de Xabi Alonso mantiene su puntaje ideal y se afirma como uno de los candidatos a clasificar a la próxima fase.
Real Madrid aplastó a Kairat Almaty con un encendido Mastantuono
Franco Mastantuono jugó un gran partido para Real Madrid, que con tres tantos de Kylian Mbappe, goleó a Kairat Almaty por 5-0 por la Champions League.
Por Ovación
El partido tuvo varios protagonistas: un brillante Mbappé, autor de un triplete, y los aportes de Camavinga y Brahim Díaz sobre el final del encuentro. Sin embargo, entre las buenas noticias para el equipo español, Franco Mastantuono, joven argentino de apenas 18 años, se llevó las miradas por su entrega y sacrificio en la cancha.
Franco Mastantuono, presente en cada acción
Mastantuono fue titular y respondió a la confianza de Xabi Alonso con creces. Su participación fue clave desde el primer tiempo: cuando el marcador estaba 0-0, adivinó un pase atrás de un defensor rival, corrió a presionar y provocó la infracción del arquero, lo que derivó en el penal que abrió el marcador.
A lo largo del partido, Franco mostró carácter y ganas de ganarse su lugar, buscando el primer gol en Champions, aunque deberá esperar al próximo encuentro para abrir su cuenta personal en el torneo. Su sacrificio y despliegue físico dejaron en claro que la titularidad depende de su compromiso y rendimiento.
Una victoria contundente
Con este triunfo por 5-0, Real Madrid sigue con puntaje ideal en su grupo, consolidando la confianza de Xabi Alonso en su proyecto y en los jóvenes talentos del equipo. Mbappé, con su triplete, lideró la ofensiva, mientras que Camavinga y Brahim Díaz cerraron la goleada y aseguraron la diferencia de gol de cara a la clasificación.
Franco Mastantuono, pese a no haber marcado, se convirtió en uno de los jugadores más destacados por su esfuerzo y lectura de juego, dejando claro que tiene todo para ser una pieza importante en la campaña europea del Real Madrid.