Real Madrid aplastó a Kairat Almaty con un encendido Mastantuono

Franco Mastantuono jugó un gran partido para Real Madrid, que con tres tantos de Kylian Mbappe, goleó a Kairat Almaty por 5-0 por la Champions League.

Después de un exhaustivo viaje hasta Kazajistán, Real Madrid volvió a mostrar su poderío en la Champions League, goleando 5-0 a Kairat Almaty en la cuarta jornada del torneo. El conjunto de Xabi Alonso mantiene su puntaje ideal y se afirma como uno de los candidatos a clasificar a la próxima fase.

El partido tuvo varios protagonistas: un brillante Mbappé , autor de un triplete, y los aportes de Camavinga y Brahim Díaz sobre el final del encuentro. Sin embargo, entre las buenas noticias para el equipo español, Franco Mastantuono , joven argentino de apenas 18 años, se llevó las miradas por su entrega y sacrificio en la cancha.

Franco Mastantuono, presente en cada acción

Mastantuono fue titular y respondió a la confianza de Xabi Alonso con creces. Su participación fue clave desde el primer tiempo: cuando el marcador estaba 0-0, adivinó un pase atrás de un defensor rival, corrió a presionar y provocó la infracción del arquero, lo que derivó en el penal que abrió el marcador.

A lo largo del partido, Franco mostró carácter y ganas de ganarse su lugar, buscando el primer gol en Champions, aunque deberá esperar al próximo encuentro para abrir su cuenta personal en el torneo. Su sacrificio y despliegue físico dejaron en claro que la titularidad depende de su compromiso y rendimiento.

Una victoria contundente

Con este triunfo por 5-0, Real Madrid sigue con puntaje ideal en su grupo, consolidando la confianza de Xabi Alonso en su proyecto y en los jóvenes talentos del equipo. Mbappé, con su triplete, lideró la ofensiva, mientras que Camavinga y Brahim Díaz cerraron la goleada y aseguraron la diferencia de gol de cara a la clasificación.

Franco Mastantuono, pese a no haber marcado, se convirtió en uno de los jugadores más destacados por su esfuerzo y lectura de juego, dejando claro que tiene todo para ser una pieza importante en la campaña europea del Real Madrid.