Enzo Roldán: "Tengo ganas de una revancha en Unión"

Tras su paso a préstamo por Platense, con poca participación, Enzo Roldán volvió a Unión y será evaluado por Leonardo Madelón en la pretemporada.

4 de enero 2026 · 09:09hs
Prensa Unión.

Unión inició los trabajos de pretemporada y entre los regresos que captaron la atención aparece el de Enzo Roldán, quien volvió a Santa Fe luego de finalizar su préstamo en Platense. El volante fue integrante del plantel que se consagró campeón del Torneo Apertura en la primera parte del año, aunque su participación en cancha fue menor a la esperada. Ahora, con contrato vigente hasta diciembre, tendrá la posibilidad de mostrarse nuevamente bajo la mirada de Leonardo Madelón.

LEER MÁS: Sarmiento negocia con Unión por el paraguayo Junior Marabel

“Estoy muy contento de volver acá, de encontrarme con gente con la que compartí muchísimo tiempo. Fueron cuatro años muy lindos, así que estoy feliz de estar de vuelta”, expresó Roldán, quien no ocultó la alegría del regreso al club donde Unión realizó en su momento una apuesta importante por su incorporación.

El balance de una experiencia distinta

Al analizar su paso por el Calamar, el mediocampista fue claro y sincero: “Fui con otra expectativa en cuanto a jugar. No me encontré con eso, quizás el técnico optó por mediocampistas más posicionales. Más allá de eso, estoy contento de estar nuevamente acá”.

Enzo Roldán.jpg

Si bien el título obtenido quedará como un recuerdo imborrable, Roldán reconoció que se quedó con una espina desde lo futbolístico, al no haber podido sumar los minutos que buscaba para consolidarse.

A disposición de Madelón

Respecto a su situación actual, explicó que todavía no hubo una charla profunda con el entrenador. “Todavía no hablé con Leo, me dijo que íbamos a ver en el transcurso de estos días. Yo vine a estar a disposición al cien por ciento, a entrenar y después se verá qué pasa a futuro”.

Roldán tiene contrato con Unión hasta diciembre de este año y su continuidad será evaluada durante la pretemporada. “Mis representantes están hablando con los directivos y veremos qué pasa”, agregó.

Bien desde lo físico y enfocado en el presente

En cuanto a su condición física, el volante llevó tranquilidad: “Vengo bien. Hicimos una pretemporada de unos 15 o 20 días en Mar del Plata con Platense, así que físicamente estoy bien. Después hubo un parate corto, pero eso es lo de menos”.

Hoy, su foco está puesto exclusivamente en el trabajo diario. “Estoy pensando en enfocarme acá al cien por ciento y hacer una buena pretemporada”, aseguró.

Unión, el lugar para volver a intentarlo

Roldán no ocultó que este regreso tiene un fuerte componente emocional. “Me quedé con bronca por no haber tenido muchos minutos. Hablé con mi señora y le dije que tenía ganas de volver a Unión, donde conozco a la gente y siento que me pueden dar la confianza para afrontar esto”.

LEER MÁS: Se definieron los días en los que Unión jugará las primeras tres fechas del Torneo Apertura

Convencido de que el club es el lugar indicado para relanzar su carrera, cerró con una frase que resume su presente: “Acá siento la confianza al cien por ciento, me siento muy bien y con muchas ganas. Veremos qué pasa”.

De esta manera, Enzo Roldán inicia una nueva etapa en Unión, con la ilusión de recuperar protagonismo y demostrar que puede volver a ser el jugador que el club imaginó cuando apostó fuerte por él.

