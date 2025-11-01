Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Este sábado y domingo en la piscina del Parque Roca, Regatas de Santa Fe jugará ante Gimnasia de Buenos Aires una de las semifinales de la Liga de Honor

Regatas se mide con GEBA por una de las semifinales de la Liga de Honor.

Se vienen las semifinales de la Liga de Honor de waterpolo y Regatas de Santa Fe es uno de los elencos protagonistas. El conjunto Verde y Oro disputará dicha instancia frente a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires en condición de visitante. El elenco lagunero buscará el triunfo ante el mensana porteño en busca del pasaje a la final.

Una de las semifinales del certamen más importante de clubes de waterpolo de nuestro país la animarán en el Parque Roca, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires con Regatas de Santa Fe. El primer cotejo se dará este sábado 1° de noviembre a partir de las 17, y el segundo cruce está pautado para el domingo 2 a partir de las 13.30.

El otro cruce de semifinales lo animarán Gimnasia y Esgrima de Rosario con Provincial en cancha de CAP a partir de las 17. GER terminó en la segunda posición de la fase regular con 44 puntos, mientras que Provincial fue tercero con 39. Será un apasionante cruce entre dos muy buenos equipos, que han sido muy eficientes en la etapa inicial.

Los conducidos por Ovidio López lograron el pasaje a semifinales, tras haber superado a River Plate en cuartos de final. En la piscina del elenco Millonario, los santafesinos consiguieron imponerse por 12 a 11 destacándose cuatro goles de Scalzo, mientras que en el segundo compromiso ante los de Nuñez, la victoria fue por 11 a 10, con cinco goles de Juan Fernández.

El destacado jugador Juan Fernández afirmó que "estamos muy contentos de lograr este objetivo que teníamos desde principios de año que era llegar a las semifinales. Tenemos muchas expectativas por este partido. Y no caben dudas que será un compromiso muy duro".

Agregó que "GEBA viene primero en el torneo y queremos ganarle, así que vamos a Buenos Aires con todas las ganas de traernos un triunfo a casa. Las expectativas del equipo son muy buenas, y creo que podemos tener un muy lindo partido".

Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires es uno de los mejores elencos de la competición, que finalizó la etapa regular como invicto y líder. La escuadra porteña, tras dieciocho fechas se aseguró la clasificación directa a las semifinales de los playoffs.

Para jugar con GEBA en el Parque Roca, Regatas de Santa Fe presentará el siguiente plantel. Martín Del Rosso, Juan Fernández, Valentino Abelenda, Lucas Picatto, Manuel Fernández, Eduardo Bonomo, Diego Campanella, Ignacio Pieroni, Mateo Freyre, Matías Picatto, Facundo Ramb, Alejo Barbosa, Alejandro Pieroni y Octavio Molinas.

Con posterioridad a la final de la Liga de Honor, el equipo de Regatas de Santa Fe competirá en el Campeonato Nacional de Primera División Masculino que se concretará del 14 al 16 de noviembre. Luego, tendrá varios compromisos pendiente de la Liga B. El viernes 24 de noviembre jugará con Provincial Rojo en Rosario a las 20.30. Al día siguiente, el sábado 25, en el Pedro Consuegra, lo hará con Fisherton en Santa Fe.