Regatas de Santa Fe fue tercero en la Súper Copa de waterpolo

El equipo santafesino le había ganado a Independiente por 10 a 9 en la fase inicial con goles de Alejo Nicolás Barbosa, Julián Daszczyk y Valentino Abelenda, dos de Mateo Freyre y seis de Juan Fernández. Posteriormente, en semifinales, Provincial derrotó a Regatas de Santa Fe por 12 a 10, marcando para los santafesinos Matías Picatto, Santiago Scalzo y Eduardo Bonomo, más 2 de Kholy Daszczyk y Juan Fernández.

El campeón fue Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires al derrotar en la final al local Provincial por 12 a 10, los goles para el conjunto mensana los convirtieron Carlos Camnasio (3), Adriano Mazzoni (2), Matías Canda (2), Iván Saavedra, Francisco Rueda (1) e Ignacio Grecco (1). En semifinales, GEBA le ganó a Gimnasia de Rosario 11 a 8.

image.png El talentoso jugador de Regatas de Santa Fe, Julián Daszczyk, es un referente del waterpolo lagunero.

"El torneo se hizo en Rosario, esta fecha se iba a jugar el Argentino que es la competencia más importante que tiene el waterpolo en nuestro país. Se terminó haciendo una Supercopa de la Liga, porque no había disponibilidad de piletas en Buenos Aires, y contó con la presencia de GEBA, los equipos rosarinos como GER, Provincial y Náutico Sportivo, Moreno de Buenos Aires, y un combinado de Liga B, más nosotros, para completar los ochos equipos" comentó Kholy, referente del plantel de Regatas de Santa Fe.

Una experiencia positiva para Regatas de Santa Fe

Uno de los jugadores más importantes de Regatas de Santa Fe es Julián Daszczyk, quien le dijo a UNO Santa Fe que "Nosotros quedamos terceros de ocho equipos, volvió Facundo Bertoncini como entrenador, y que hacía mucho tiempo que lo estábamos esperando. También pudimos compartir equipo con Eduardo Bonomo, con Mateo Freyre, que son jugadores de alta calidad del waterpolo de Regatas, y en mi caso había jugado dos partidos en la Liga cuando vine de vacaciones de Brasil a visitar a la familia, contra River, Moreno y GEBA, y ahora jugué el torneo este, que estuvo muy bueno, y tuvimos un buen desempeño".

Kholy, talentoso jugador lagunero manifestó que "En el partido por el tercer puesto le ganamos a Gimnasia de Rosario, que tiene sus dos mejores jugadores en Brasil, y nosotros estamos un poco mejor armados y se lograron resultados buenos. Hay chicos como Augusto Rey que está muy fuerte, al igual que Juan Fernández y contamos con un gran arquero como Martín del Rosso, y jugadores en proyección como Mateo Picatto que dan un aporte importante".

image.png El equipo lagunero derrotó a Gimnasia de Rosario 14 a 8, y cayó en semifinales ante Provincial de Rosario.

"Esto de que Facundo se haga cargo del equipo como entrenador hace que Ovidio López que era quien cumplía esa función se pueda dedicar a otras cosas en la estructura del waterpolo del club. En la Supercopa le ganamos a Independiente, y perdimos con Provincial que fue el campeón. Nos anularon dos goles, uno en el que yo le doy e pase al Edu Bonomo, y después en otra situación no nos convalidaron esos dos goles que hubiesen sido otra cosa. Perdimos por dos contra un equipo que tiene la mayoría cantidad de jugadores en la selección" describió Daszczyk, sobre el regreso de un conocido de la casa como entrenador principal.

Kholy y su paso por el waterpolo de Brasil

A cerca de su experiencia en el waterpolo brasilero indicó que "En Brasil fui con otra cabeza, tienen otros recursos, y solo me tenía que preocupar por jugar y por entrenar. Arranqué para disfrutar de mis últimos años de waterpolo, que en realidad no sabes cuando es el final, o el caso del Edu Bonomo que tiene 36 y sigue jugando, o en Provincial, Ramiro Gil, compañero de selección, y tiene 42 años, y volvió a jugar hace poco. Terminé como titular del equipo y haciéndole goles a los mejores equipos de Brasil, hubo un partido de la copa Paulista (San Pablo), liga Ceci y la liga Nacional, y el Brasil Open, con contratos abiertos, que le permite traer europeos que le sube el nivel. Fue una experiencia positiva, y si puedo volver a Brasil sería para no para de crecer".