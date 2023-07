Se definieron los cruces de semifinales del Regional

Es importante destacar que Gimnasia y Esgrima de Rosario quedó libre, y que el otro encuentro de interés para saber quién era el cuarto clasificado era el que sostuvieron CRAI con Duendes en la autopista con el arbitraje del rosarino Mauro Rivera. Resultó triunfo del verdinegro rosarino por 34 a 24, con cuyo triunfo le permitió clasificar a las semifinales.

Además, en Grantfield, Jockey Club superó a Old Resian por 23 a 20 con el referato del cordobés Juan López. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima de Rosario 63, Santa Fe Rugby 54, Estudiantes y Duendes 48; Jockey Club 44, Old Resian 41, Universitario de Rosario 29, CRAI 28 y Paraná Rowing 15.

rugby regional del litoral top 9 2.jpg Duendes de Rosario venció a CRAI en la autopista y jugará en Sauce Viejo frente a Gimnasia y Esgrima.

Con este panorama, los clasificados para jugar el 5 de agosto en Sauce Viejo, son Gimnasia y Esgrima de Rosario, Santa Fe Rugby, Estudiantes de Paraná y Duendes de Rosario. En consecuencia, los cruces serán Santa Fe Rugby con Estudiantes a las 14.30, y Gimnasia y Esgrima de Rosario con Duendes a partir de las 12.30.

Es importante destacar que se estarían dando los mismos cruces que el año pasado, con la diferencia que ahora se disputarán a la vera de la ruta nacional 11, con la organización conjunta de Santa Fe Rugby y Santa Fe Producciones, y en 2022, fue en la sección central del parque Urquiza y bajo la realización de la propia entidad albinegra de la capital entrerriana.

En Segunda División, en Cabaña Leiva, Alma Juniors derrotó a La Salle Jobson 29 a 14, y en barrio Las Delicias, CRAR de Rafaela venció a Universitario de Santa Fe 64 a 17. En Sauce Montrull, Tilcara doblegó a Caranchos 45 a 16, y Logaritmo a Provincial 31 a 0. Las posiciones quedaron así: Jockey Club de Venado Tuerto 67, CRAR 63, Alma Juniors 55, Caranchos 54, Tilcara 45, La Salle Jobson 37, Logaritmo 31, Provincial 11, Universitario de Santa Fe 4.

rugby regional del litoral top 9 3.jpg

En semifinales jugarán Jockey de Venado Tuerto con Caranchos y CRAR con Alma Juniors el 5 de agosto. En Tercera División, el próximo sábado 29 de julio, en semifinales, Los Pampas de Rufino jugará con Cha Roga RC, y Brown de San Vicente con Gimnasia y de Pergamino. La final se concretará el próximo 5 de agosto.

Síntesis:

CRAI 24- Duendes 34

CRAI: José Canuto (capitán), Luciano Simino y Joaquín Lerche; José Dogliani y Santiago Carreras; Manuel Bernstein, Justo Ordano y Tomás Schinner; Martín Barceló y Alejandro Molinas; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Lucas Ordano, Juan Cruz Felitas, Mateo Fauda y Justo Barcojo. Entrenador: Alejandro Capobianco. Luego ingresaron: Francisco Forgioni, Juan Ignacio Sánchez, Emanuel Piermarini, y Joaquín Berón.

Duendes RC: Felipe Arregui, Bernardo Lis, Federico Bautista; Federico Ciancio y Lorenzo Colidio; Ignacio Gandini, Nicolás Sánchez y Román Pretz; Juan Ignacio Araujo y Valentino Dicapua; Martín Pellegrino, Felipe Roldán, Joaquín Brogliatti, Marcos Simioni y Juan Rapuzzi (capitán). Entrenador: Maximiliano Nannini. Luego ingresaron: Federico Rodríguez, Lucio Anconetani, Matías Landi, Santiago Cáceres y Juan Ignacio Araujo.

Primer tiempo: 13´ try Valentino Dicapua, 24´ try Bernardo Lis, 35´ try Ignacio Gandini, 43´ try Justo Ordano convertido por Agustín Giménez.

Parcial: CRAI 7- Duendes 17.

Segundo tiempo: 2´ penal Agustín Giménez, 4´try Justo Barcojo convertido por Agustín Giménez, 21´penal Valentino Dicapua, 27´ try de Román Pretz convertido por Dicapua, 35´ try Pedro Imhoff convertido por Dicapua, 39´ try Santiago Carreras convertido por Lucas Ordano.

Amarillas: José Dogliani y Agustín Giménez (CRAI).

Cancha: CRAI.

Referee: Mauro Rivera (Rosario).

Reserva: CRAI 27- Duendes 36.