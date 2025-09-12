Uno Santa Fe | Ovación | Riestra

Riestra le ganó a Central Córdoba y es líder del Grupo B en el Clausura

Riestra le ganó por 2 a 0 a Central Córdoba en el inicio de la octava fecha y es el único líder del Grupo B en el Torneo Clausura 2025

12 de septiembre 2025 · 17:06hs
Riestra le ganó a Central Córdoba y es líder del Grupo B en el Clausura

Riestra batió 2 a 0 a Central Córdoba en el inicio de la fecha 8 y es el único líder del Grupo B en el Clausura 2025. El equipo de Bajo Flores, con los goles de Antony Alonso a los 33 minutos del primer tiempo y Jonathan Goitia a los 30' del segundo, tiene 16 puntos y superó a River.

Riestra quedó a la espera de lo que hagan Vélez y River, que aún deben disputar sus respectivos partidos, pero volvió a meterse de lleno en la pelea grande y, además, se acomodó en la carrera hacia la Copa Sudamericana.

El encuentro comenzó con un aviso del conjunto local, cuando Jonathan Herrera tuvo una chance clara tras la asistencia de Antony Alonso, pero Alan Aguerre le ganó el mano a mano.

Minutos después, la respuesta fue del Ferroviario: Leonardo Heredia enganchó en el área y sacó un remate de tres dedos que se estrelló en el palo.

En un desarrollo parejo, el Blanquinegro abrió el marcador a los 34 minutos. El arquero Ignacio Arce sacó largo, Herrera bajó la pelota y cedió para Alonso, que con un potente remate venció a Aguerre y puso el 1-0.

Ya en el segundo tiempo, Central Córdoba buscó el empate con un tiro de media distancia de Jonathan Galván que pasó cerca, aunque el local también generó lo suyo con Alexander Díaz, que exigió una buena reacción del arquero visitante.

Finalmente, a los 70 minutos, Riestra liquidó la historia: Díaz desbordó por derecha y lanzó un centro bajo que Jonathan Goitía empujó al gol para sellar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Benítez estiraron su racha positiva en casa y se ilusionan con mantenerse en los primeros puestos. Central Córdoba, en cambio, regresó a Santiago del Estero sin puntos y con la preocupación de seguir en la parte baja de la tabla.

Embed - EL MALEVO LE GANÓ AL FERROVIARIO Y SE TREPÓ A LA PUNTA | Riestra 2-0 Central Córdoba | RESUMEN

Formaciones de Riestra y Central Córdoba

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Brian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi; Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 33m Antony Alonso (R).

Goles en el segundo tiempo: 25m Jonathan Goitía (R).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Matías Perelló por Vera (CC); 6m Mariano Bracamonte por Ramírez (R); 19m David Zalazar por Besozzi (CC); Favio Cabral por Heredia (CC); 20m Jonathan Goitía por Alonso (R); 21m Mateo Ramírez por Monje (R); 26m Diego Barrera por Cufré (CC); 28m Sebastián Cristóforo por Florentín (CC); 32m Juan Cruz Randazzo por Barbieri (R); Nicolás Benegas por A. Díaz (R).

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: José Carreras.

Riestra Central Córdoba Clausura
Noticias relacionadas
¿a seguir a colon por radio? dudas en el streaming para el partido entre talleres (re)

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

jadar 2025: la costanera de santa fe vibro en todos sus puntos con el triatlon

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

se juega una nueva edicion del clasico santafesino en el regional del litoral

Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Newells consiguió un gran triunfo frente a Colón en barrio Roma.

Comenzó la segunda fecha del Clausura Norberto Serenotti de Liga

Lo último

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Último Momento
Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: Es el mejor

Unai Emery celebró la continuidad de Dibu Martínez en Aston Villa: "Es el mejor"

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

La marcha federal universitaria ya tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Artículo por artículo: el texto de la nueva Constitución de Santa Fe que ya está vigente y fue jurada este viernes

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Histórico: tras el acto de jura, Santa Fe ya tiene nueva Constitución

Ovación
Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Se juega una nueva edición del clásico santafesino en el Regional del Litoral

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

Jadar 2025: la costanera de Santa Fe vibró en todos sus puntos con el triatlón

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

¿A seguir a Colón por radio? Dudas en el streaming para el partido entre Talleres (RE)

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Ruido en Unión por las ausencias de Vargas y Chávez en la convocatoria de la Sub 20

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional