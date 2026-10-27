Uno Santa Fe | Santa Fe | puente

Nuevo puente a Santo Tomé: con un avance del 80%, Provincia arreglará el viejo Carretero "antes de que se rompa"

A pesar de ser jurisdicción de Vialidad Nacional, el Gobierno de Santa Fe asumirá los trabajos de mantenimiento en el histórico puente antes de que surjan fallas de urgencia. Las tareas comenzarán en un plazo de 45 a 60 días. En paralelo, avanza la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, que ya registra cerca de un 80% de ejecución en su base estructural.

27 de octubre 2026 · 11:05hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santa Fe reparará el Puente Carretero y confirmó que el nuevo viaducto tiene un 80% de avance estructural.

gentileza

Santa Fe reparará el Puente Carretero y confirmó que el nuevo viaducto tiene un 80% de avance estructural.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe confirmó que ejecutará una intervención preventiva sobre la estructura del histórico Puente Carretero que une la ciudad de Santa Fe con Santo Tomé. La medida busca garantizar las condiciones de seguridad vial del viaducto y anticiparse a eventuales deterioros estructurales como los ocurridos en el pasado.

La decisión fue ratificada por el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, quien precisó que la Provincia asumirá los costos y la logística de las tareas a partir de una solicitud formal efectuada por Vialidad Nacional, organismo al que le corresponde originariamente el mantenimiento de la traza nacional.

LEER MÁS: Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: comenzó a operar la máquina lanzadora y ya colocaron la primera viga

"Es algo que le correspondería a Nación, nos solicitaron que lo hagamos y se tomó la decisión de hacerlo. No hay nada urgente, pero la idea es hacer el mismo trabajo de manera precautoria antes de que se rompa, para que cuando se inaugure el nuevo puente, el viejo esté totalmente arreglado", Pablo Seghezzo, administrador general de la DPV.

Plazos y logística de las tareas en el Puente Carretero

De acuerdo con las estimaciones de Vialidad Provincial, la intervención se pondrá en marcha dentro de los próximos 45 a 60 días.

Primera fase: estará centrada en la fabricación e ingeniería de piezas especiales y componentes mecánicos necesarios para la fijación estructural.

Carácter preventivo: no existe una situación de emergencia ni riesgo inminente de corte, sino que se busca actuar con previsibilidad para evitar el colapso de apoyos o juntas.

Objetivo de conectividad: lograr que tanto el histórico Puente Carretero como el nuevo puente se encuentren operativos y en óptimas condiciones de manera simultánea una vez finalizada la obra nueva.

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé alcanza un 80% en su infraestructura

En forma simultánea, la Provincia avanza con la ejecución de la nueva conexión vial entre ambas localidades. Seghezzo confirmó que la infraestructura del nuevo viaducto presenta un avance cercano al 80%.

El estado de situación del nuevo viaducto comprende los siguientes frentes:

Infraestructura (80% completado): fundaciones, pilotes y columnas principales sobre el lecho y márgenes del río Salado.

Superestructura (Pendiente): montaje de vigas, tableros, carpetas de rodamiento y defensas del viaducto.

Obras en cabeceras: Resta ejecutar la readecuación de los accesos e intervenciones urbanas en las cabeceras de Santa Fe y, con mayor volumen de obra, en la jurisdicción de Santo Tomé para conectar el tránsito con la trama urbana existente.

puente Carretero Santa Fe
Noticias relacionadas
Competencia desigual. Taxistas de Santa Fe denuncian viajes pagos en moto y falta de control sobre apps.

"Competencia desigual" en Santa Fe: taxistas apuntan contra los "Uber Moto" y reclaman mayores controles

¿Me muestra el IMEI de su celular?: el control que la policía podría hacer en la calle y que Santa Fe sería la primera en aplicar

"¿Me muestra el IMEI de su celular?": el control que la policía podría hacer en la calle y que Santa Fe sería la primera en aplicar

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Del fresco al calor: el tiempo cambia en Santa Fe y la temperatura irá en ascenso

Semana clave en la legislatura para definir el paquete de reformas en seguridad: El consenso entre Unidos es que este jueves haya ley

Semana clave en la legislatura para definir el paquete de reformas en seguridad: "El consenso entre Unidos es que este jueves haya ley"

Lo último

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Último Momento
Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Ovación
Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

Luis Spahn: Unión es el club que más informa del fútbol argentino

Luis Spahn: "Unión es el club que más informa del fútbol argentino"

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026