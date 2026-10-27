Nuevo puente a Santo Tomé: con un avance del 80%, Provincia arreglará el viejo Carretero "antes de que se rompa"

A pesar de ser jurisdicción de Vialidad Nacional, el Gobierno de Santa Fe asumirá los trabajos de mantenimiento en el histórico puente antes de que surjan fallas de urgencia. Las tareas comenzarán en un plazo de 45 a 60 días. En paralelo, avanza la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, que ya registra cerca de un 80% de ejecución en su base estructural.

Santa Fe reparará el Puente Carretero y confirmó que el nuevo viaducto tiene un 80% de avance estructural.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe confirmó que ejecutará una intervención preventiva sobre la estructura del histórico Puente Carretero que une la ciudad de Santa Fe con Santo Tomé. La medida busca garantizar las condiciones de seguridad vial del viaducto y anticiparse a eventuales deterioros estructurales como los ocurridos en el pasado.

La decisión fue ratificada por el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, quien precisó que la Provincia asumirá los costos y la logística de las tareas a partir de una solicitud formal efectuada por Vialidad Nacional, organismo al que le corresponde originariamente el mantenimiento de la traza nacional.

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"Es algo que le correspondería a Nación, nos solicitaron que lo hagamos y se tomó la decisión de hacerlo. No hay nada urgente, pero la idea es hacer el mismo trabajo de manera precautoria antes de que se rompa, para que cuando se inaugure el nuevo puente, el viejo esté totalmente arreglado", Pablo Seghezzo, administrador general de la DPV.

Plazos y logística de las tareas en el Puente Carretero

De acuerdo con las estimaciones de Vialidad Provincial, la intervención se pondrá en marcha dentro de los próximos 45 a 60 días.

Primera fase: estará centrada en la fabricación e ingeniería de piezas especiales y componentes mecánicos necesarios para la fijación estructural.

Carácter preventivo: no existe una situación de emergencia ni riesgo inminente de corte, sino que se busca actuar con previsibilidad para evitar el colapso de apoyos o juntas.

Objetivo de conectividad: lograr que tanto el histórico Puente Carretero como el nuevo puente se encuentren operativos y en óptimas condiciones de manera simultánea una vez finalizada la obra nueva.

El nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé alcanza un 80% en su infraestructura

En forma simultánea, la Provincia avanza con la ejecución de la nueva conexión vial entre ambas localidades. Seghezzo confirmó que la infraestructura del nuevo viaducto presenta un avance cercano al 80%.

El estado de situación del nuevo viaducto comprende los siguientes frentes:

Infraestructura (80% completado): fundaciones, pilotes y columnas principales sobre el lecho y márgenes del río Salado.

Superestructura (Pendiente): montaje de vigas, tableros, carpetas de rodamiento y defensas del viaducto.

Obras en cabeceras: Resta ejecutar la readecuación de los accesos e intervenciones urbanas en las cabeceras de Santa Fe y, con mayor volumen de obra, en la jurisdicción de Santo Tomé para conectar el tránsito con la trama urbana existente.