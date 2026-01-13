Rivadavia pidió oficialmente participar en la Liga Federal 2026

El 23 de enero vencerá el plazo oficial para los equipos que disputarán la Liga Federal y Rivadavia hizo las gestiones para estar

Rivadavia se movió con decisión en este arranque de año y dejó en claro que su salida temprana al mercado no fue casualidad. El club apunta a armar un equipo competitivo, con ambiciones claras y un objetivo de fondo que empieza a tomar forma: volver a decir presente en la Liga Federal 2026.

El conjunto dirigido por Emanuel Schifitto viene de finalizar quinto en el último Torneo Prefederal , quedando apenas por fuera de los cupos directos, que fueron cuatro y cuyos clasificados ya confirmaron su participación. Sin embargo, en las últimas horas se dio un paso clave: Rivadavia Juniors elevó el pedido formal a la Confederación Argentina de Básquet (CAB), respaldado por el aval de la Asociación Santafesina, con la intención de acceder a una invitación que le permita competir en la tercera categoría.

Mientras se aguarda una definición administrativa, la dirigencia no se quedó de brazos cruzados y avanzó fuerte en el armado del plantel. Ya fueron confirmadas las incorporaciones de Joaquín Cabré, Alan Acosta y Lorenzo Antoniazzi, a las que se sumó el preparador físico Álvaro Fernández, reforzando un área clave para una competencia extensa y exigente. Además, Fernando Esquivel regresó al club para desempeñarse como coordinador, aportando experiencia y orden a la estructura deportiva.

El calendario también empieza a jugar su partido. El 23 de enero vencerá el plazo oficial para los equipos que disputarán la Liga Federal, por lo que a fines de mes el panorama quedará definitivamente aclarado. En ese contexto, en Rivadavia Juniors se respira confianza y optimismo, con la ilusión intacta de jugar por segundo año consecutivo la Liga Federal y sostener el crecimiento deportivo del proyecto.