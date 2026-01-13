Rivadavia se movió con decisión en este arranque de año y dejó en claro que su salida temprana al mercado no fue casualidad. El club apunta a armar un equipo competitivo, con ambiciones claras y un objetivo de fondo que empieza a tomar forma: volver a decir presente en la Liga Federal 2026.
Rivadavia pidió oficialmente participar en la Liga Federal 2026
El 23 de enero vencerá el plazo oficial para los equipos que disputarán la Liga Federal y Rivadavia hizo las gestiones para estar
Por Ovación
Rivadavia armar su plantel
El conjunto dirigido por Emanuel Schifitto viene de finalizar quinto en el último Torneo Prefederal, quedando apenas por fuera de los cupos directos, que fueron cuatro y cuyos clasificados ya confirmaron su participación. Sin embargo, en las últimas horas se dio un paso clave: Rivadavia Juniors elevó el pedido formal a la Confederación Argentina de Básquet (CAB), respaldado por el aval de la Asociación Santafesina, con la intención de acceder a una invitación que le permita competir en la tercera categoría.
Mientras se aguarda una definición administrativa, la dirigencia no se quedó de brazos cruzados y avanzó fuerte en el armado del plantel. Ya fueron confirmadas las incorporaciones de Joaquín Cabré, Alan Acosta y Lorenzo Antoniazzi, a las que se sumó el preparador físico Álvaro Fernández, reforzando un área clave para una competencia extensa y exigente. Además, Fernando Esquivel regresó al club para desempeñarse como coordinador, aportando experiencia y orden a la estructura deportiva.
El calendario también empieza a jugar su partido. El 23 de enero vencerá el plazo oficial para los equipos que disputarán la Liga Federal, por lo que a fines de mes el panorama quedará definitivamente aclarado. En ese contexto, en Rivadavia Juniors se respira confianza y optimismo, con la ilusión intacta de jugar por segundo año consecutivo la Liga Federal y sostener el crecimiento deportivo del proyecto.