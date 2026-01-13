Givova prepara la nueva camiseta de Unión para la temporada 2026

La marca Givova ya diseña la nueva camiseta que Unión utilizará en este 2026, que tendrá algunos cambios respecto de la anterior

Unión ya empieza a palpitar la temporada 2026 también desde lo simbólico. La firma Givova está trabajando en la nueva camiseta , que marcará el inicio de un nuevo ciclo y que, como ocurre cada año, genera expectativa y curiosidad entre los hinchas .

Por el momento no trascendieron detalles sobre el diseño, aunque sí está confirmado que presentará un formato renovado y variaciones respecto a la última edición, tanto en líneas como en terminaciones. La marca busca darle una identidad fresca a la indumentaria, manteniendo la esencia pero con nuevos guiños estéticos que la diferencien de los modelos recientes.

Se viene la nueva camiseta de Unión

La idea es que la camiseta sea presentada a finales de mes, cuando el torneo Apertura ya esté en marcha, un timing habitual para este tipo de lanzamientos. La presentación incluirá la prenda titular, la alternativa y no se descarta la aparición de una tercera camiseta, una opción que en los últimos años ganó protagonismo entre los clubes y los fanáticos. ¿Habrá algún anticipo en la Serie Río de La Plata? Habrá que esperar...

camiseta unión givova.jpeg Prensa Unión

Como cada temporada, el anuncio de la nueva indumentaria se convierte en una de las noticias más esperadas por el pueblo tatengue, no solo por lo que representa desde lo futbolístico, sino también por el valor emocional que tiene la camiseta como símbolo de identidad.

Año nuevo, camiseta nueva, y una ilusión que vuelve a vestirse de rojo y blanco.