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River acordó con Fiorentina y selló el regreso de Lucas Beltrán

River cerró el regreso del delantero Lucas Beltrán, de último paso por Valencia, quien ya se incorporó a la pretemporada que el plantel realiza en Alicante, España

1 de julio 2026 · 19:22hs
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River acordó con Fiorentina y selló el regreso de Lucas Beltrán

River cerró el regreso del delantero Lucas Beltrán, de último paso por el Valencia, quien ya se incorporó a la pretemporada que el plantel realiza en Alicante, España.

Tras superar la revisión médica y alcanzar un acuerdo total con el club, el atacante firmará su contrato en las próximas horas para convertirse oficialmente en el cuarto refuerzo del mercado de pases del Millonario.

River mete un refuerzo

La negociación con Fiorentina quedó resuelta días atrás y, una vez acordado el traspaso entre los clubes, la definición pasó por la decisión del futbolista. En un principio, Beltrán priorizaba continuar su carrera en el fútbol europeo, pero finalmente aceptó regresar a River y dio el visto bueno para avanzar con los términos personales.

Las conversaciones concluyeron con un acuerdo definitivo y el cordobés ya trabaja bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

El delantero llegó este miércoles a Alicante para sumarse de inmediato a la preparación del equipo y conocer a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico.

Con apenas 25 años, iniciará su tercer ciclo en River, luego de haber pasado por el club entre 2018 y 2021, regresar entre 2022 y 2023 y haber jugado una temporada a préstamo en Colón entre ambos períodos.

La operación se concretó mediante un préstamo con un cargo de 500.000 euros y una obligación de compra de 6,7 millones de euros por entre el 50 y el 55 por ciento del pase, según los términos acordados entre las partes.

La transacción total rondará los 7,2 millones de euros y la adquisición definitiva de la ficha está prevista para el próximo año, una vez cumplidos los objetivos establecidos.

Beltrán vuelve tras tres temporadas en Europa, donde defendió los colores de Fiorentina y Valencia, y en la última campaña, cedido en el conjunto español, disputó 30 partidos, convirtió tres goles y dio dos asistencias.

En Fiorentina acumuló 98 encuentros y 16 tantos; en River suma 78 partidos, 22 goles y ocho asistencias, mientras que en su paso por Colón jugó 39 encuentros y marcó seis goles. Pero su mejor versión llegó en 2023, cuando fue una de las figuras del equipo antes de ser transferido al fútbol italiano.

River Lucas Beltrán Fiorentina
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