River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Con un gol de Gonzalo Montiel tras una pelota parada , River Plate venció 1-0 a Barracas Central como visitante y debutó con una actuación sólida.

River Plate inició el Torneo Apertura 2026 con una victoria trabajada y justa ante Barracas Central. En una cancha incómoda y frente a un rival intenso, el equipo de Marcelo Gallardo fue más en el desarrollo, manejó los tiempos del partido y encontró la diferencia a partir de una jugada preparada.

El gol llegó en el arranque del segundo tiempo y tuvo sello Gallardo. Juan Fernando Quintero ejecutó con precisión un envío detenido y Gonzalo Montiel , soltándose de la marca, conectó de cabeza para marcar el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Durante gran parte del encuentro, River impuso condiciones desde la posesión y la circulación. Aunque el campo y la propuesta de Barracas atentaron contra la fluidez, el Millonario mantuvo el control, redujo riesgos defensivos y jugó mayormente en campo rival.

En el once inicial se destacaron Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, quienes sumaron minutos importantes desde el arranque. Moreno fue uno de los puntos más altos por orden y presencia, mientras que Santiago Beltrán tuvo un estreno tranquilo bajo los tres palos. En el primer tiempo, todo River pidió penal por una mano de Gastón Campi dentro del área tras un remate de Fausto Vera. El árbitro dejó seguir y el VAR respaldó la decisión, en una acción que generó protestas pero no alteró el desarrollo posterior.

River comenzó el torneo con una sonrisa y dejó indicios de lo que pretende construir en 2026: solidez, protagonismo y eficacia en momentos clave. En la próxima fecha, el Millonario buscará reafirmar este inicio cuando reciba a Gimnasia de La Plata en el Monumental.