Uno Santa Fe | Ovación | River Plate

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Con un gol de Gonzalo Montiel tras una pelota parada, River Plate venció 1-0 a Barracas Central como visitante y debutó con una actuación sólida.

Ovación

Por Ovación

25 de enero 2026 · 02:54hs
River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

River Plate inició el Torneo Apertura 2026 con una victoria trabajada y justa ante Barracas Central. En una cancha incómoda y frente a un rival intenso, el equipo de Marcelo Gallardo fue más en el desarrollo, manejó los tiempos del partido y encontró la diferencia a partir de una jugada preparada.

La pelota parada le dio la ventaja a River por sobre Barracas

El gol llegó en el arranque del segundo tiempo y tuvo sello Gallardo. Juan Fernando Quintero ejecutó con precisión un envío detenido y Gonzalo Montiel, soltándose de la marca, conectó de cabeza para marcar el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Durante gran parte del encuentro, River impuso condiciones desde la posesión y la circulación. Aunque el campo y la propuesta de Barracas atentaron contra la fluidez, el Millonario mantuvo el control, redujo riesgos defensivos y jugó mayormente en campo rival.

En el once inicial se destacaron Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, quienes sumaron minutos importantes desde el arranque. Moreno fue uno de los puntos más altos por orden y presencia, mientras que Santiago Beltrán tuvo un estreno tranquilo bajo los tres palos. En el primer tiempo, todo River pidió penal por una mano de Gastón Campi dentro del área tras un remate de Fausto Vera. El árbitro dejó seguir y el VAR respaldó la decisión, en una acción que generó protestas pero no alteró el desarrollo posterior.

River comenzó el torneo con una sonrisa y dejó indicios de lo que pretende construir en 2026: solidez, protagonismo y eficacia en momentos clave. En la próxima fecha, el Millonario buscará reafirmar este inicio cuando reciba a Gimnasia de La Plata en el Monumental.

River Plate Barracas Central Torneo Apertura Gonzalo Montiel
Noticias relacionadas
rosario central debuta ante belgrano en arroyito por el apertura

Rosario Central debuta ante Belgrano en Arroyito por el Apertura

gimnasia recibe a racing en el arranque del apertura 2026

Gimnasia recibe a Racing en el arranque del Apertura 2026

como firmo una goleada historica y aplasto a torino en la serie a

Como firmó una goleada histórica y aplastó a Torino en la Serie A

laliga vibro en el cierre: valencia agonico y osasuna letal

LaLiga vibró en el cierre: Valencia agónico y Osasuna letal

Lo último

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Último Momento
River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Comienza la renovación de la cloaca máxima: una obra inédita de 3.200 metros por debajo de Bulevar Pellegrini

Comienza la renovación de la cloaca máxima: una obra inédita de 3.200 metros por debajo de Bulevar Pellegrini

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Ovación
Semana clave para Mateo Del Blanco ¿Su futuro es en Unión?

Semana clave para Mateo Del Blanco ¿Su futuro es en Unión?

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

Capibaras XV dejó inaugurada su sede en el Hipódromo de Rosario

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

River fue superior y arrancó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Belgrano se lo dio vuelta a Rosario Central y se quedó con tres puntos de oro

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Gimnasia golpeó a Racing y arrancó el Apertura con una victoria sólida

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"