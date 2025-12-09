Uno Santa Fe | Ovación | River

River pierde terreno: los tres refuerzos clave de Marcelo Gallardo, quedan fuera del plan 2026

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 17:35hs
River pierde terreno: los tres refuerzos clave de Marcelo Gallardo, quedan fuera del plan 2026

En pleno armado del plantel para 2026, River recibió un golpe inesperado: tres refuerzos apuntados por Marcelo Gallardo quedaron descartados debido a las tasaciones elevadas de sus clubes. Mientras la dirigencia analiza nuevas opciones, el mercado se presenta complejo en puestos sensibles para el Millonario.

El caso Amaro: una cotización fuera de alcance para River

Kevin Amaro, joven lateral uruguayo con proyección y habitual en la consideración de Bielsa, fue el primero en bajarse de la lista. Liverpool pidió 10 millones de dólares por el 70% del pase, una cifra que River consideró desproporcionada. Pese a contactos iniciales, las negociaciones se congelaron y el club ya evalúa alternativas en ese sector.

Vega, otro sueño que complica el plan del DT

Román Vega, pretendido desde mercados anteriores, también quedó descartado. Zenit pagó fuerte por él y no piensa venderlo por debajo de ese monto ni aceptar un préstamo. Aunque el jugador expresó su interés en regresar al país, River deberá mirar hacia otros laterales izquierdos. Hoy, Julio Soler aparece como la opción más cercana.

Gondou, una operación imposible para el plan de Marcelo Gallardo

La búsqueda del reemplazo de Borja llevó a River a considerar a Luciano Gondou, de pasado en la institución y actualmente en Zenit. Sin embargo, el club ruso pide alrededor de 14 millones de euros y tampoco contempla una cesión. Así, el Millonario sigue sin nombres firmes para reforzar el ataque en el próximo mercado.

River Marcelo Gallardo plan
Noticias relacionadas
en river salieron espantados por el precio que union le puso a mateo del blanco

En River salieron espantados por el precio que Unión le puso a Mateo Del Blanco

a la espera de la resolucion de su futuro, un jugador de river pasea por disney

A la espera de la resolución de su futuro, un jugador de River pasea por Disney

Santiago Ascacíbar está en la mira de River.

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

enzo perez en la mira de un gigante de america

Enzo Pérez en la mira de un gigante de América

Lo último

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

Último Momento
El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

Verón llevará su disputa con la AFA al TAS tras la sanción de seis meses

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El comercio santafesino apuesta a las Fiestas y busca estrategias para atraer clientes en un mes clave para las ventas

El agro de Santa Fe celebró la merma de retenciones anunciada por Nación pero advirtieron que deben llegar a cero

El agro de Santa Fe celebró la merma de retenciones anunciada por Nación pero advirtieron que "deben llegar a cero"

Alessio confirmó su retiro en Unión: El cuerpo me está pidiendo parar

Alessio confirmó su retiro en Unión: "El cuerpo me está pidiendo parar"

Ovación
Máximo Johnston, el juvenil de Colón que espera concretar su primer contrato profesional

Máximo Johnston, el juvenil de Colón que espera concretar su primer contrato profesional

Expectativa en Colón por un ingreso económico decisivo en las próximas horas

Expectativa en Colón por un ingreso económico decisivo en las próximas horas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"