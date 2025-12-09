River pierde terreno: los tres refuerzos clave de Marcelo Gallardo, quedan fuera del plan 2026

En pleno armado del plantel para 2026, River recibió un golpe inesperado: tres refuerzos apuntados por Marcelo Gallardo quedaron descartados debido a las tasaciones elevadas de sus clubes. Mientras la dirigencia analiza nuevas opciones, el mercado se presenta complejo en puestos sensibles para el Millonario.

Kevin Amaro, joven lateral uruguayo con proyección y habitual en la consideración de Bielsa, fue el primero en bajarse de la lista. Liverpool pidió 10 millones de dólares por el 70% del pase, una cifra que River consideró desproporcionada. Pese a contactos iniciales, las negociaciones se congelaron y el club ya evalúa alternativas en ese sector.

Vega, otro sueño que complica el plan del DT

Román Vega, pretendido desde mercados anteriores, también quedó descartado. Zenit pagó fuerte por él y no piensa venderlo por debajo de ese monto ni aceptar un préstamo. Aunque el jugador expresó su interés en regresar al país, River deberá mirar hacia otros laterales izquierdos. Hoy, Julio Soler aparece como la opción más cercana.

Gondou, una operación imposible para el plan de Marcelo Gallardo

La búsqueda del reemplazo de Borja llevó a River a considerar a Luciano Gondou, de pasado en la institución y actualmente en Zenit. Sin embargo, el club ruso pide alrededor de 14 millones de euros y tampoco contempla una cesión. Así, el Millonario sigue sin nombres firmes para reforzar el ataque en el próximo mercado.