River sorprende con la incorporación del ecuatoriano Kendry Páez

River cerró un acuerdo con Chelsea de Inglaterra para incorporar al volante ecuatoriano Kendry Páez a préstamo por una temporada

28 de enero 2026 · 17:51hs
River cerró un acuerdo con Chelsea de Inglaterra para incorporar al mediocampista ecuatoriano Kendry Páez a préstamo por una temporada para disputar la triple competencia.

River sorprende en el mercado

El club inglés decidió interrumpir anticipadamente la cesión del mediocampista ecuatoriano en Racing de Estrasburgo y habilitó una nueva salida con el objetivo de favorecer su desarrollo deportivo, según informó el periodista especializado en traspasos, Fabrizio Romano.

La operación se definió este martes por la noche, luego de que Chelsea aceptara la propuesta presentada por River, considerada dentro del club londinense como la mejor alternativa para el crecimiento del futbolista.

En paralelo, el conjunto francés continuará con el proceso formativo de Gessime Yassine, lo que liberó el cupo y aceleró la resolución del futuro de Páez.

El acuerdo contempla un préstamo por toda la temporada, sin opción de compra, y el jugador ya recibió la autorización para viajar a Buenos Aires en las próximas horas. Una vez en el país, se someterá a la revisión médica de rigor antes de firmar su contrato y sumarse al plantel.

En Chelsea entienden que River ofrece un contexto competitivo y de alta exigencia para un futbolista joven, con continuidad internacional y presión deportiva, factores clave para su evolución. Por su parte, el club de Núñez apuesta a sumar talento y proyección en una zona del campo que considera estratégica de cara a los objetivos del año.

Si no surge ningún imprevisto en los estudios médicos, Kendry Páez quedará oficialmente vinculado a River Plate y se convertirá en una de las incorporaciones más relevantes del mercado.

