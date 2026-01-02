Unión arranca este viernes la pretemporada con la necesidad imperiosa de sumar un arquero que llegue para ser titular, luego de las salidas de Matías Tagliamonte y de Tomás Durso.
Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla
El entrenador de Unión Leonardo Madelón tiene como prioridad a Matías Mansilla, quien está en Estudiantes, pero el Tate avanza para incorporarlo
Por Ovación
El primer nombre que surgió fue el del arquero Matías Mansilla, a quien Leonardo Madelón conoce de su paso cuando dirigió a Central Córdoba.
El arquero cuyo pase pertenece a Estudiantes, estuvo a préstamo en Atlético Tucumán pero volvió al Pincha. No obstante, ante la presencia de Fernando Muslera, sabe que no tiene chances de atajar.
Y por ello, busca una salida. Así las cosas, se menciona que en las últimas horas, la dirigencia tatengue habría intensificado las gestiones para intentar sumar a Mansilla.
De todos modos, el cuerpo técnico y la dirigencia analizaban otras alternativas, como por ejemplo Franco Petroli y los arqueros uruguayos Joaquín Silva (Plaza Colonia) y Santiago Silva (América de Cali).