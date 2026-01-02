Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

El entrenador de Unión Leonardo Madelón tiene como prioridad a Matías Mansilla, quien está en Estudiantes, pero el Tate avanza para incorporarlo

2 de enero 2026 · 12:17hs
Matías Mansilla es la prioridad para el arco de Unión.

Unión arranca este viernes la pretemporada con la necesidad imperiosa de sumar un arquero que llegue para ser titular, luego de las salidas de Matías Tagliamonte y de Tomás Durso.

Unión avanza por Matías Mansilla

El primer nombre que surgió fue el del arquero Matías Mansilla, a quien Leonardo Madelón conoce de su paso cuando dirigió a Central Córdoba.

El arquero cuyo pase pertenece a Estudiantes, estuvo a préstamo en Atlético Tucumán pero volvió al Pincha. No obstante, ante la presencia de Fernando Muslera, sabe que no tiene chances de atajar.

Y por ello, busca una salida. Así las cosas, se menciona que en las últimas horas, la dirigencia tatengue habría intensificado las gestiones para intentar sumar a Mansilla.

De todos modos, el cuerpo técnico y la dirigencia analizaban otras alternativas, como por ejemplo Franco Petroli y los arqueros uruguayos Joaquín Silva (Plaza Colonia) y Santiago Silva (América de Cali).

