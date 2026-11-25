El proyecto contempla descuentos para contribuyentes que estén al día y realicen el pago anual de los impuestos inmobiliario y automotor. También prevé eliminar Ingresos Brutos y Sellos para créditos destinados a refinanciar deudas de personas en mora y amplía los beneficios para distintos sectores productivos.

Tributaria 2027: descuentos de hasta el 56% en Inmobiliario, beneficios para empresas y alivio para deudores

El proyecto de Ley Tributaria 2027 de Santa Fe combina descuentos en los impuestos Inmobiliario y Patente Automotor con nuevas exenciones para créditos destinados a refinanciar deudas familiares y una ampliación de los beneficios impositivos para empresas, comercios y pymes. Entre los principales puntos se destacan los descuentos de hasta el 56% para quienes estén al día con el Inmobiliario y opten por el pago anual, y la actualización del 12% prevista para ese tributo.

La iniciativa fue presentada por el Gobierno provincial y contempla medidas para distintos sectores de la economía. Según las estimaciones oficiales, el impacto fiscal de los beneficios tributarios alcanzará casi los $175.000 millones durante 2027.

Descuentos en el Impuesto Inmobiliario

Uno de los principales beneficios está dirigido a los contribuyentes que no registren deudas en el Impuesto Inmobiliario al 31 de diciembre de 2026. Para ellos se prevé un descuento del 20% en las cuotas 1 a 5 y la exención de la cuota 6.

Quienes además opten por el Pago Total Anual, que contempla un descuento del 35%, podrán alcanzar un beneficio acumulado del 56% durante 2027. En tanto, quienes adhieran al débito automático tendrán un descuento del 15% en cada cuota y un beneficio anual del 43%.

La actualización del Inmobiliario para el próximo año será del 12%, frente a una inflación proyectada del 30,4% para 2026. Además, el 50% de las partidas del Inmobiliario Urbano pagará el monto mínimo.

En el caso del Inmobiliario Rural, el 40% de las partidas también abonará el mínimo. El monto promedio por hectárea previsto para 2027 será de $7.812. Se mantiene, además, el descuento de entre el 30% y el 50% para pequeños propietarios que explotan sus propios campos y para arrendatarios e inquilinos de hasta 300 hectáreas.

Por otra parte, el proyecto de Presupuesto 2027 establece que el 100% de lo recaudado por el Inmobiliario Rural que no sea coparticipable a municipios y comunas se destinará al Fondo de Infraestructura Agropecuaria (FIAS).

Patente Automotor: sin cambios en las alícuotas

Para 2027 no se prevén modificaciones en las alícuotas del Impuesto a la Patente Automotor. Según los datos presentados por el ministro de Economía, Pablo Olivares, la variación de las valuaciones de los vehículos consideradas para la emisión del tributo será inferior al 5% respecto de 2026.

El proyecto también contempla beneficios para el transporte de carga. Estos contribuyentes podrán descontar de Ingresos Brutos hasta el 60% de lo que pagan de Patente Automotor, según lo detallado por Olivares.

Créditos para refinanciar deudas y beneficios para empresas

Entre las medidas dirigidas a las familias, la iniciativa establece que no pagarán Ingresos Brutos ni Sellos los préstamos que las entidades financieras otorguen para precancelar deudas de personas en situación de mora. La exención también alcanzará a los préstamos otorgados en el marco de programas productivos, los créditos prendarios para adquirir nuevas unidades destinadas al transporte de pasajeros y los créditos hipotecarios.

Para las empresas que aumenten su dotación de personal se mantiene la posibilidad de descontar de Ingresos Brutos los sueldos de los nuevos trabajadores que incorporen durante 2027. Además, el sector logístico tendrá una reducción de la alícuota del 4,5% al 2%, en función del personal ocupado en Santa Fe.

Según los datos oficiales, durante 2026 hubo 10.488 nuevos puestos de trabajo que permitieron a los empleadores deducir $38.714 millones del pago de Ingresos Brutos.

Las empresas también podrán continuar descontando hasta el 30% de Ingresos Brutos mediante el pago del consumo de energía eléctrica. Para 2027 se amplía el universo de beneficiarios, con la incorporación de los servicios de industria y los prestadores de servicios de atención a ancianos, menores y mujeres con alojamiento. Para los prestadores de servicios de discapacidad, el margen de descuento se amplía hasta el 50%.

Por otra parte, las micro, pequeñas y medianas empresas podrán utilizar hasta el 50% de las nuevas inversiones que realicen como pago de Ingresos Brutos. También se establece la exención del Impuesto Inmobiliario para mipymes, cooperativas y asociaciones que realicen trabajos de editoriales y librería.

En el comercio, se amplía hasta $400 millones anuales el límite de facturación para acceder a una alícuota de Ingresos Brutos del 2,5%.

Otros beneficios para los sectores productivos

Para los sectores agropecuario, industrial, comercial, de transporte, hotelero y de servicios de alojamiento se mantienen los beneficios vigentes y se incorporan nuevas medidas.

Los comercios, hoteles y servicios de alojamiento podrán descontar de Ingresos Brutos el 100% de lo abonado por el Impuesto Inmobiliario.

En el transporte, los servicios de taxis, remises y aplicaciones, además del transporte de carga de leche fluida, podrán descontar de Ingresos Brutos el 100% de lo abonado en Patente. Para el resto del transporte de carga y el comercio mayorista, la deducción será del 70%.

En tanto, para las concesionarias se amplían los créditos fiscales por la venta de unidades que se registren y paguen patente en Santa Fe.

El impacto fiscal previsto para 2027

Durante la presentación de la iniciativa, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, sostuvo que el alivio fiscal previsto para 2026 rondará los $110.000 millones, por encima de la estimación inicial de entre $70.000 y $80.000 millones.

Para 2027, en tanto, la Provincia proyecta que el impacto de las medidas alcanzará casi los $175.000 millones.