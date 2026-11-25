La Selección Argentina Sub 17 avanzó a los 16avos Mundial 2026 tras igualar 3 a 3 con Dinamarca y finalizar entre los mejores terceros

La Selección Argentina Sub 17 avanzó a los 16avos Mundial 2026 tras igualar 3 a 3 con Dinamarca y finalizar dentro de los mejores terceros. Con los tantos de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz, consiguió el tercer puesto del Grupo C, por lo que se metió casi milagrosamente en la siguiente instancia.

El equipo comandado por Diego Placente cayó por 2 a 0 en el debut ante Australia, le ganó a Mozambique por 2 a 1 e igualó por 3 a 3 ante los daneses en la fase de grupos del Mundial disputado en Qatar.

¡DESCONTÓ ARGENTINA!



Baroni marcó y ahora la Albiceleste pierde 2-1 con Dinamarca en el Mundial Sub-17. pic.twitter.com/IvhxCglYke — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2026

La cosa comenzó muy mal, ya que la Dinamita Roja se fue al entretiempo 2-0 arriba por los goles de Noah Madsen de penal y Ekene Chukwuani. Sin emabergo, la Albiceleste se repuso en el complemento y lo dio vuelta con los tantos de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz en una ráfaga de 10 minutos. Omran Khatar terminaría marcando el tanto de la igualdad definitiva.

¡¡GOLAZO DE ARGENTINA!! Policella marcó el 2-2 ante Dinamarca en el Mundial Sub-17. pic.twitter.com/2EczfHusVD — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2026

¡GOLAZO DE ALCARAZ Y ARGENTINA LO DIO VUELTA!



A los 68', Alan Alcaraz puso el 3-2 de la Albiceleste sobre Dinamarca. pic.twitter.com/Z1BAMcrvfE — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2026

Con el empate 2-2 en simultáneo entre los Socceroos y los Mambas, el grupo finalizó con Australia 1° con 5 puntos, Argentina 2° con 4, Mozambique 3° también con 4 (por debajo del elenco argentino por perder el enfrentamiento directo) y Dinamarca 4° y eliminado con apenas 2 unidades.