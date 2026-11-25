El equipo de Leonardo Madelón disputó dos encuentros amistosos frente a 9 de Julio, consiguió sendas victorias por 4-2 y 4-1 y convirtió ocho goles en total.

Unión continúa aprovechando sus últimos días de actividad antes del receso para realizar diferentes ensayos futbolísticos. Este miércoles, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón disputó dos encuentros amistosos frente a 9 de Julio en el Predio Casa Unión, donde consiguió dos victorias y mostró una interesante producción ofensiva, con ocho goles convertidos entre ambos compromisos y varios futbolistas sumando minutos.

Unión mostró contundencia en el primer ensayo

En el primero de los compromisos, el Tatengue se impuso por 4-2 con un doblete de Ramírez y los aportes goleadores de Cerrudo e Ignacio Malcorra.

Leonardo Madelón aprovechó la jornada para observar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas dentro del plantel, mientras comienza a proyectar la conformación del equipo para la temporada 2027.

La formación de Unión: Meuli; Rubio (Pintado), Schalbetter, Ludueña, Ayala; Malcorra, Giaccone, Mosqueira, Cuello; Cerrudo (Benavidez) y Ramírez (Puebla).

Goles: Cerrudo, Malcorra y Ramírez (2).

Otra goleada con diferentes protagonistas

En el segundo encuentro de la mañana, Unión volvió a exhibir efectividad y derrotó a 9 de Julio por 4-1. Aguirre fue el principal protagonista ofensivo con dos conquistas, mientras que Pintado y Pérez completaron el marcador.

El entrenador rojiblanco presentó una formación diferente, combinando futbolistas experimentados con juveniles y otorgándoles minutos de juego antes del cierre de las actividades del año.

La formación de Unión: Kuverling; Pintado (Isonio), Fagioli, Ferronato, Zenclussen; Schaper (Pérez), Peresutti (Iacono), Luna Diale, Grella; Tarragona y Aguirre.

Goles: Aguirre (2), Pintado y Pérez.

De esta manera, el Tatengue completó una jornada futbolística con dos triunfos, ocho goles a favor y tres en contra, en la antesala del receso que comenzará este viernes y se extenderá hasta después de Navidad.