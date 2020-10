Rocío Caldiz: "El hockey en España es mucho más físico"

"Acá en España el tema del coronavirus es que sigue habiendo casos pero pocos. En todo momento mantenemos los cuidados, y el uso del barbijo es todo el tiempo. Solamente nos lo quitamos al momento de ingresar a la cancha, al igual que los días de partidos que nos lo quitamos a la hora de la entrada en calor. Después hasta en el vestuario lo utilizamos. Pero dentro de toda la vida sigue bastante normal, podemos ir a entrenar, al gimnasio, por suerte, bastante normal" le dijo desde España Rocío Caldíz a UNO Santa Fe.

image.png La santafesina Rocío Caldiz se convirtió recientemente en jugadora de la Unión Deportiva Taburiente en España.

La defensora-volante de la Unión Deportiva Taburiente de hockey sostuvo que "la posibilidad de venir surgió a principios de año, para venir en la primera parte de la temporada, que sería febrero-marzo, con el club en Santa Fe teníamos muchas cosas por delante, tanto en damas como en caballeros, y eso fue lo que me demoró tomar la decisión al principio de venirme a Europa, y la decisión fue la correcta".

Agregó la exjugadora de Banco Provincial de Santa Fe que "en el medio apareció la pandemia, después me puse en contacto con Eugenio Paulon, que es el entrenador argentino que dirige en UD Taburiente, en junio o julio. Ahí tomé la decisión de venirme, siendo que las cosas en Argentina estaban complicadas. Se sabía que no ibamos a tener un torneo local, ni seleccionado, ni nada por el estilo y me terminó de empujar para venirme a Europa".

"En cuanto al torneo, con el Taburiente ya vamos jugando tres partidos, empatamos dos y perdimos uno. La verdad que se dieron cotejos muy parejos, muy duros, a diferencia del hockey en Argentina, acá es mucho más físico, se juega con mucho más roce, y la verdad con un muy buen nivel de hockey. Como te digo, se permite mucho más el contacto físico, se deja jugar todo el tiempo, y se hace bastante fluido" expresó la exjugadora del Club Atlético Provincial de Rosario.

Sensaciones desde Palmas de Gran Canaria

Rocío contó que "en lo personal era todo un desafío, porque la verdad es que hacía mucho que no estaba sin agarrar el palo durante tanto tiempo. Pero de a poco se nota que a todas nos vamos aflojando, el entrenamiento se ve reflejado a la hora del juego, las prácticas también van mejorando, creo que voy tomando confianza a medida que pasan los partidos, y eso por suerte me hace sentir bien, seguir mejorando y seguir entrenando con mucha concentración y ganas".

image.png Caldiz también jugó en Provincial de Rosario, en el CH Sardinero de España y en los seleccionados de la ASH.

"No fue fácil tomar la decisión de venirme porque no se sabía si se iba a jugar algo en Santa Fe con el club. Cuando observé que en Argentina la cosa no mejoraba, ahí fue que dije bueno me arriesgo, lo hago, y creo que era el momento indicado para poder venirme a jugar a España" comentó Caldiz que ya jugó en España, más precisamente en el CH Sardinero entre 2016 y 2018.

La exjugadora de los seleccionados de la Asociación Santafesina de Hockey resaltó que "la isla es hermosa, es grande, el clima es de 20° para arriba siempre, entrenamos bastante, solamente tenemos libre los miércoles, y los martes y jueves es doble turno de prácticas. Así que no tenemos tanto tiempo libre, entrenamos duro, y los fines si jugamos de local lo hacemos los domingos. Y si nos toca de visitante, los sábados ya volamos para Barcelona, Madrid o donde nos toque jugar. Volvemos el domingo, y el lunes ya estamos entrenando nuevamente. Nos toca el gimnasio, la rutina, mucho entrenamiento, y la ciudad es hermosa".

image.png Rocío con la camiseta de Banco Provincial, entidad que volvió en 2019, y logró la séptima estrella.

"Toda la vida hice deportes, desde los cuatro años en el que pasé por varias disciplinas. En el hockey empecé de grande, a los 13 años más o menos, por amigas que hacían hockey en Banco. Yo hacía patín, me invitaron a entrenar, después fui comenzando de a poco. Estuve en Rosario jugando unos años, lo hice acá en España también entre 2016 y 2018, y el año pasado pude volver a Banco, y por suerte pudimos salir campeonas" señaló desde Las Palmas de Gran Canaria, en España, la talentosa Rocío Caldiz.