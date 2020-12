Ronald Koeman: "Si pierdo, pierdo por mi filosofía"

"Quizás la oportunidad de poder entrenar al Barça era ahora o nunca. Ya tengo 57 años, ya hace muchos años que soy entrenador, tampoco quiero acabar entrenando con 70 años. El momento era ahora", reconoció el director técnico neerlandés, exjugador del equipo "culé".

"Tenía el sueño de entrenar al Barcelona y creo que tampoco puedes esperar el momento en que todo funcione bien. Si un equipo tiene muy buenos resultados, no cambia de entrenador", agregó en la nota que replicó la agencia de noticias DPA.

"Es un momento complicado pero hoy en día el Barcelona sigue siendo un equipo que debe ganar, sabiendo que hemos hecho cambios. Aspiramos al máximo y hay que exigir al máximo. Ha sido la mentalidad y hay que seguir con esta mentalidad", expresó Koeman.

"Me tengo que ganar a la gente y me he dado cuenta de que las cosas no vienen fácilmente. Creo que hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios, hay que dar confianza, hay que dar oportunidades a los jóvenes y hay que valorar después de un tiempo. Uno tiene que trabajar y demostrar como entrenador que es válido", concluyó el DT del equipo que tiene a Lionel Messi como figura y capitán.