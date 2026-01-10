Rosario Central se anima a soñar en grande en busca de Giovani Lo Celso

Rosario Central ya dio señales claras en este mercado: no vino a participar, vino a competir. Con incorporaciones de peso que reforzaron zonas claves, el Canalla armó una base sólida. Pero en Arroyito no se conforman y, en silencio, empezaron a mover fichas por un nombre que sacudiría todo el fútbol argentino: Giovani Lo Celso .

La iniciativa no fue casual ni improvisada. Desde la dirigencia se comunicaron directamente con el mediocampista de la Selección argentina para conocer su presente en Betis y explorar la viabilidad de un regreso que parecía impensado. En las últimas horas, ese contacto dejó de ser una utopía lejana y empezó a transformarse en una posibilidad concreta.

Rosario Central sueña con repatriar a Giovani Lo Celso

El proyecto deportivo seduce. Central sueña con reunir a Lo Celso y Ángel Di María, dos amigos, socios futbolísticos y campeones, para afrontar la Copa Libertadores con un nivel de jerarquía pocas veces visto en el país. La idea apunta alto: competir al máximo y recuperar protagonismo continental.

Lo que más impacto generó en Rosario fue la postura del propio jugador. Lejos de cerrar la puerta, Lo Celso estaría dispuesto a volver, motivado por una razón clave: llegar en plenitud al próximo Mundial. Para eso, necesita continuidad, minutos y protagonismo, algo que hoy no tiene asegurado en España. En Central, en cambio, sabe que sería una pieza central del equipo.

El gran escollo aparece del otro lado del océano. Betis no tiene intenciones de facilitar la salida y tasó al volante en cerca de 15 millones de euros, un monto inalcanzable para el Canalla y para el fútbol argentino en general. La alternativa más viable, aunque también la más difícil, sería una rescisión de contrato, pero su vínculo con el club verdiblanco se extiende hasta junio de 2028, lo que vuelve esa opción casi utópica.