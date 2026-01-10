Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Rosario Central se anima a soñar en grande en busca de Giovani Lo Celso

Rosario Central activó negociaciones con Betis para repatriar el volante Gionani Lo Celso. Complicado con el Mundial tan cerca

10 de enero 2026 · 11:07hs
Rosario Central se anima a soñar en grande en busca de Giovani Lo Celso

Prensa Betis

Rosario Central ya dio señales claras en este mercado: no vino a participar, vino a competir. Con incorporaciones de peso que reforzaron zonas claves, el Canalla armó una base sólida. Pero en Arroyito no se conforman y, en silencio, empezaron a mover fichas por un nombre que sacudiría todo el fútbol argentino: Giovani Lo Celso.

La iniciativa no fue casual ni improvisada. Desde la dirigencia se comunicaron directamente con el mediocampista de la Selección argentina para conocer su presente en Betis y explorar la viabilidad de un regreso que parecía impensado. En las últimas horas, ese contacto dejó de ser una utopía lejana y empezó a transformarse en una posibilidad concreta.

Rosario Central sueña con repatriar a Giovani Lo Celso

El proyecto deportivo seduce. Central sueña con reunir a Lo Celso y Ángel Di María, dos amigos, socios futbolísticos y campeones, para afrontar la Copa Libertadores con un nivel de jerarquía pocas veces visto en el país. La idea apunta alto: competir al máximo y recuperar protagonismo continental.

Lo que más impacto generó en Rosario fue la postura del propio jugador. Lejos de cerrar la puerta, Lo Celso estaría dispuesto a volver, motivado por una razón clave: llegar en plenitud al próximo Mundial. Para eso, necesita continuidad, minutos y protagonismo, algo que hoy no tiene asegurado en España. En Central, en cambio, sabe que sería una pieza central del equipo.

El gran escollo aparece del otro lado del océano. Betis no tiene intenciones de facilitar la salida y tasó al volante en cerca de 15 millones de euros, un monto inalcanzable para el Canalla y para el fútbol argentino en general. La alternativa más viable, aunque también la más difícil, sería una rescisión de contrato, pero su vínculo con el club verdiblanco se extiende hasta junio de 2028, lo que vuelve esa opción casi utópica.

Rosario Central Giovani Lo Celso Betis
Noticias relacionadas
la afa dicto amnistia y habilito a los sancionados de estudiantes para el torneo apertura

La AFA dictó amnistía y habilitó a los sancionados de Estudiantes para el Torneo Apertura

river avanza con todo por maher carrizo, pero la definicion se hace esperar

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

franco colapinto vuelve a pista: cuando corre por primera vez en 2026 con alpine

Franco Colapinto vuelve a pista: cuándo corre por primera vez en 2026 con Alpine

Los Pumas tuvieron un buen comienzo en el Súper Seven de Mar del Plata.

Debut perfecto para Los Pumas 7's en Mar del Plata

Lo último

Suiza y Polonia jugarán la final de la United Cup 2026

Suiza y Polonia jugarán la final de la United Cup 2026

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Último Momento
Suiza y Polonia jugarán la final de la United Cup 2026

Suiza y Polonia jugarán la final de la United Cup 2026

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Colón eleva la competencia en el lateral derecho con la llegada de Mauro Peinipil

Las lluvias de 2025 en Santa Fe superaron por casi 300 milímetros el promedio anual de la última década

Las lluvias de 2025 en Santa Fe superaron por casi 300 milímetros el promedio anual de la última década

Franco Colapinto vuelve a pista: cuándo corre por primera vez en 2026 con Alpine

Franco Colapinto vuelve a pista: cuándo corre por primera vez en 2026 con Alpine

Ovación
Colón presentó a Federico Lértora como incorporación: Volví al lugar donde fui feliz

Colón presentó a Federico Lértora como incorporación: "Volví al lugar donde fui feliz"

Unión mejoró con Rearte, le ganó a Gimnasia (CR) y sube lugares en la Liga Nacional

Unión mejoró con Rearte, le ganó a Gimnasia (CR) y sube lugares en la Liga Nacional

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

Se puso en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóley con un triunfo de Villa Dora

Se puso en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóley con un triunfo de Villa Dora

Argentina tiene plantel definido para el Sudamericano U17

Argentina tiene plantel definido para el Sudamericano U17

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"