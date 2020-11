Rubén Rossi presentó su libro "Con el fútbol no se juega"

Tal como estaba previsto se realizó la presentación oficial del libro "Con el fútbol no se juega" a través de las redes sociales. Se trata de un libro cuyo autor es el santafesino Rubén Rossi. Un libro sobre fútbol en general y fútbol formativo en particular. Con el fútbol no se juega de Rubén Rossi, quien trabajó en Unión y en Colón, es un libro que reivindica el pasado, analiza el presente y alerta sobre un futuro que, irremediablemente, ya llegó. El libro estará a la venta en diez días, no se vende en librerías y se puede reservar en conelfutbolnosejuega@gmail.com.