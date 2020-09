Las autoridades gubernamentales dispusieron sobre el fin de semana el cierre de las instituciones deportivas y la lógica suspensión de las actividades en los clubes santafesinos a partir de los altos casos de coronavirus que se registraron en la capital provincial. Esta disposición provocó que las entidades deportivas, como Gimnasia y Esgrima, vuelvan a estar complicadas desde el punto de vista económico y el financiero. Marcelo Sabatini, gerente de la institución, le contó de la situación que atraviesan a UNO Santa Fe.

Los clubes ya habían quedado golpeados del cierre anterior pero ahora otra medida de este tipo no cayó para nada bien en los que tiene la misión de manejar los destinos de dichas instituciones. Pudieron recuperarse o respirar medianamente, pero otra vez el cierre provocará ingresos cero, y por consiguiente, problemas para hacer frente a los compromisos de todo tipo.

"El cuadro se situación sigue siendo muy complejo, o sea que más allá de las aperturas, la cuestión siguió siendo muy dura. Como todos sabemos, estas instalaciones de los clubes medianos-grandes, están preparadas y fueron creadas para trabajar desde la masividad. La apertura nos había traído un poco de oxígeno como para volver a funcionar e ilusionarnos un poco, pero en cierta forma nos estaba solucionando algunos problemas", le dijo Marcelo Sabatini a UNO Santa Fe.

image.png Marcelo Sabatini consideró que el nuevo cierre mata a los clubes medianos grandes de la región.

El gerente general del Club Gimnasia y Esgrima de 4 de enero y Juan de Garay sostuvo que "los problemas siguieron y siguen estando. Porque lo que se generó con el retorno de las actividades no alcanzó a tapar el grave problema en el que estábamos. Obviamente que ayuda, porque cero movimiento y eso de la apertura, es siempre mejor. Ahora de nuevo este parate y el cierre de los clubes que es un retroceso".

"Es una determinación que hay que cumplir porque el virus está en su máximo contagio. Pero a nosotros nos mata, nos plancha, porque con este retroceso de fase no sabes que hacer. Estamos realmente un poco cansados y desilusionados, uno se la termina agarrando con el gobierno y no tiene mucho sentido" explicó el dirigente de la prestigiosa institución santafesina.

Sabatini agregó que "las ayudas gubernamentales no están llegando. Para decirlo suavemente, están más que demoradas. Raramente más que demorada. Todo el mundo entiende lo que estamos atravesando, pero las ayudas no llegan. Esos famosos 70.000 pesos que todo el mundo habla, nosotros fuimos uno de los primeros en firma ese convenio con el gobierno hace como tres meses. Ahí se los empezaron a entregar a algunos ahora, y particularmente no lo hemos cobrado".

image.png Puertas cerradas nuevamente en la entidad ubicada en 4 de Enero y Juan de Garay.

También destacó que "era una cifra que no soluciona mucho, pero como siempre decimos son pequeños gestos, que en la emergencia te significa que están presentes. La situación con los empleados es compleja. El grupo de clubes medianos grandes de la ciudad junto a Unión de Santo Tomé y de toda la provincia, porque estamos en contacto con las demás instituciones provinciales incluso de Rosario, y es que estamos muy mal. Ese es el futuro planteo que le acabo de hacer a la secretaria de deportes de comenzar a abarcar temas en una discusión salarial, involucrando al ministerio de trabajo y otros estamentos estatales".

El dirigente de la entidad men sana fue claro al considerar que "estamos ante un gravísimo problema a futuro, ya casualmente los días pasados por un saldo de una de las posiciones comenzaron a llegar las intimaciones de la Afip, por la parte previsional. El tema subsidios de agua y luz fue solamente un anuncio, ya que no está plasmado en ningún decreto o resolución. Entonces las facturas siguieron viniendo, nos dicen no la paguen, pero fue hasta el 30 de mayo, como indicaba el anuncio. Es una incertidumbre en la que estamos todos, que debemos que no debemos, que hay que pagar, que no hay que pagar, que a esta altura de la discusión tendría que ya estar resuelto".

Más expresiones del cuadro de situación

"Los deportes habían regresado casi todos, salvo otro de los grandes problemas que tenemos las instituciones es que no habían vuelto los chicos menores de 12 años. A nosotros eso nos implica mucha caída de socios. Porque en clubes como el nuestro, las escuelitas deportivas y las actividades de chicos de entre 6 y 12 años son muy fuertes. Entonces eso también ya venía generando un daño que hay que tener muy en cuenta" señaló Sabatini.

image.png Con el club cerrado, la institución aprovecha para llevar a cabo tareas de mantenimiento.

Destacó que "el tema de la pileta medianamente se cubrió, porque nosotros habilitamos una sola piscina con expectativas de la gente que podía venir, lógicamente que tuvimos que cobrar un bono aparte. Eso medianamente está cubierto, pero para lo que es el movimiento normal y como se sostiene un club como el nuestro sigue sin alcanzar".

"Honestamente te lo digo, no le encontramos la vuelta, ni nosotros, ni Banco, ni el Quillá, ni Regatas, ni Unión de Santo Tomé que somos los cinco clubes que tenemos estructuras similares. Estamos trabajando juntos pero no le encontramos la vuelta, porque este nuevo cierre de los clubes agrava un cuadro de situación que ya venía complicado, y que sinceramente no sabemos como nos vamos a recuperar" resaltó el gerente de Gimnasia y Esgrima.

Finalmente explicó que "todos los clubes tienen problemas, pero la cuestión pasa fundamentalmente por la parte salarial de los empleados que, al no tener ingresos, no es que lo vas a recuperar, no lo tenés ni lo vas a tener por mucho tiempo. Ese es el número que no cierra, y que no tenés posibilidades de resolverlo. Porque acá no hay beneficios o algo que cubra ese número, eso es lo raro y lo difícil de resolver de esta circunstancia".