Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo abre el Apertura ante un Lanús que llega como campeón continental

San Lorenzo recibe a Lanús este viernes a las 19 en el Nuevo Gasómetro, en medio de un delicado presente institucional pero con ilusión deportiva.

Ovación

Por Ovación

23 de enero 2026 · 08:13hs
San Lorenzo abre el Apertura ante un Lanús que llega como campeón continental

San Lorenzo pondrá primera este viernes en el Torneo Apertura de la Liga Profesional cuando reciba a Lanús, uno de los equipos más sólidos y competitivos que dejó el 2025. El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Pedro Bidegain y contará con televisación de TNT Sports Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR.

El inicio del certamen encuentra al Ciclón atravesando una fuerte turbulencia dirigencial. La salida de Marcelo Moretti de la presidencia, tras el escándalo de la cámara oculta en la que se lo vio recibiendo dinero, sacudió la vida institucional del club. En su lugar asumió de manera interina Eduardo Constantini, designado en una Asamblea Extraordinaria celebrada a fines del año pasado.

A pesar del contexto, el plantel azulgrana logró aislarse de los conflictos y responder dentro de la cancha. El equipo consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana y durante el primer semestre de 2025 estuvo muy cerca de consagrarse campeón, aunque finalmente cayó en la definición del Apertura frente a Platense. Esa base futbolística es la que intentará sostener ahora el nuevo ciclo encabezado por Damián Ayude.

Enfrente estará un Lanús que llega con la frente en alto tras un año soñado. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025, luego de superar a Atlético Mineiro en una dramática final definida por penales. Con ese envión anímico, el Granate apunta a trasladar su protagonismo internacional al plano local, donde no logra títulos desde hace casi una década.

El choque en el Bajo Flores promete intensidad desde el arranque: un San Lorenzo que necesita empezar el torneo con una alegría para llevar calma a su gente y un Lanús que quiere ratificar que su gran momento no fue casualidad.

Probables formaciones de San Lorenzo y Lanús

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez, Nicolás Tripichio; Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali.

DT: Damián Ayude.

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Pedro Bidegain

TV: TNT Sports Premium

San Lorenzo Lanús Apertura
Noticias relacionadas
union busca ratificar su levantada ante san lorenzo en el malvicino

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

El piloto santafesino Lucas Canteli competirá en la clase 2 del Nuevo Car Show.

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Las chicas de Villa Dora jugarán de local dos cotejos por la Liga Argentina Femenina.

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

triunfazo de cerundolo para meterse en los octavos de final del abierto de australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Lo último

Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Pier Barrios: Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera

Pier Barrios: "Tenemos la obligación de ser protagonistas y devolver a Colón a Primera"

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Unión, un equipo fiel a su identidad y a sus límites

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

Continúa la campaña itinerante de vacunación en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El Gobierno Nacional aumentó las recompensas por información sobre los niños desaparecidos Loan y Lian

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

El santafesino Lucas Canteli continuará en el Nuevo Car Show

Ovación
Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Martín Carrizo volverá a ser protagonista de la Maratón Santa Fe-Coronda

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Bonazzola explicó el nuevo esquema de TV que impulsa la AFA para el ascenso

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Intenso fin de semana para los equipos santafesinos en ligas nacionales

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Triunfazo de Cerúndolo para meterse en los octavos de final del Abierto de Australia

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Cha Roga retoma sus actividades deportivas en la playa

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"