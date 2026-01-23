San Lorenzo abre el Apertura ante un Lanús que llega como campeón continental

San Lorenzo recibe a Lanús este viernes a las 19 en el Nuevo Gasómetro, en medio de un delicado presente institucional pero con ilusión deportiva.

San Lorenzo pondrá primera este viernes en el Torneo Apertura de la Liga Profesional cuando reciba a Lanús, uno de los equipos más sólidos y competitivos que dejó el 2025. El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Pedro Bidegain y contará con televisación de TNT Sports Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que Diego Ceballos estará a cargo del VAR.

El inicio del certamen encuentra al Ciclón atravesando una fuerte turbulencia dirigencial. La salida de Marcelo Moretti de la presidencia, tras el escándalo de la cámara oculta en la que se lo vio recibiendo dinero, sacudió la vida institucional del club. En su lugar asumió de manera interina Eduardo Constantini , designado en una Asamblea Extraordinaria celebrada a fines del año pasado.

A pesar del contexto, el plantel azulgrana logró aislarse de los conflictos y responder dentro de la cancha. El equipo consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana y durante el primer semestre de 2025 estuvo muy cerca de consagrarse campeón, aunque finalmente cayó en la definición del Apertura frente a Platense. Esa base futbolística es la que intentará sostener ahora el nuevo ciclo encabezado por Damián Ayude.

Enfrente estará un Lanús que llega con la frente en alto tras un año soñado. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025, luego de superar a Atlético Mineiro en una dramática final definida por penales. Con ese envión anímico, el Granate apunta a trasladar su protagonismo internacional al plano local, donde no logra títulos desde hace casi una década.

El choque en el Bajo Flores promete intensidad desde el arranque: un San Lorenzo que necesita empezar el torneo con una alegría para llevar calma a su gente y un Lanús que quiere ratificar que su gran momento no fue casualidad.

Probables formaciones de San Lorenzo y Lanús

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez, Nicolás Tripichio; Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali.

DT: Damián Ayude.

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 19

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Pedro Bidegain

TV: TNT Sports Premium