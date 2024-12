San Lorenzo espera por un irregular Tigre

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo no llega de la mejor manera a este enfrentamiento. Hace cuatro partidos que no gana, ya que cayó con Racing 2-1 y perdió ante Belgrano 2-0 en su estadio. Luego, empató 1-1 con River en Núñez, con gol de Íker Muniaín desde los doce pasos y viene de perder 1-0 frente a Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona. El conjunto de Boedo no tiene chances de jugar ningún certamen internacional el año que viene. En el torneo, se ubica en el puesto 23º con 29 unidades.