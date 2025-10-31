San Lorenzo se la juega ante el durísimo Riestra en el Nuevo Gasómetro

Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo intentará defender su lugar de clasificación en la Zona B este viernes desde las 19 ante el duro Deportivo Riestra, en el Nuevo Gasómetro.

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2025 · 09:56hs
San Lorenzo y Deportivo Riestra chocan este viernes en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Nuevo Gasómetro. Se podrá ver por ESPN Premium.

En plena crisis institucional, el “Ciclón” se mantiene en zona de playoffs pero no puede descuidarse. La visita es uno de los que ya está clasificado a la próxima instancia pero quiere mantener el primer lugar.

Probables formaciones de San Lorenzo vs Deportivo Riestra

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Diego Herazo. DT: Damián Ayude.

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Benítez.

San Lorenzo Deportivo Riestra Nuevo Gasómetro
