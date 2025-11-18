San Lorenzo tendría público neutral ante Central Córdoba en los octavos de final

Central Córdoba habilitaría el ingreso de público “neutral” ante San Lorenzo el sábado en el partido de octavos de final del Torneo Clausura

Central Córdoba habilitaría el ingreso de público “neutral” ante San Lorenzo el sábado en el partido de octavos de final del Torneo Clausura. Se espera que entre 3 mil y 6 mil hinchas ocupen parte del estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero donde el equipo de Damián Ayude enfrentará al Ferroviario el sábado, desde las 22.

Para San Lorenzo, será el primer partido con apoyo masivo fuera de casa desde el 16 de agosto, cuando Platense abrió sus puertas a visitantes. Aquella tarde, el conjunto de Damián Ayude cayó 2-1, por la quinta fecha del presente Clausura, pero ahora buscará sacarse la espina en un contexto decisivo.

De vencer al Ferroviario, San Lorenzo enfrentará al ganador del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata. En caso de ganar el equipo santafesino, el encuentro será en Rosario pero, si el Pincha vence al Canalla, el partido será en el barrio porteño del Bajo Flores.