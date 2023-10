San Lorenzo de Tostado es el campeón del Federal Femenino

San Lorenzo de Tostado se coronó como el flamante campeón de la Liga Federal Femenina en una jornada digna de varios aplausos. El grupo no podía dejar escapar la oportunidad de festejar en Mar Del Plata y ganó su compromiso decisivo, no sin antes recibir un invaluable regalo por parte de Regatas San Nicolás y es que cualquier otro resultado simplemente no servía. El elenco santafesino mostró un rendimiento impecable a lo largo del torneo y se llevó el título de manera merecida. Rocío Lezcano fue reconocida como la jugadora más valiosa del Final Four con un promedio de 17.6 puntos, 7.6 rebotes, 4 recuperaciones y 2.6 asistencias.