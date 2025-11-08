San Martín (SJ) será local de Lanús con la necesidad de ganar para soñar con la permanencia

Uno Santa Fe | Ovación | San Martín (SJ)

8 de noviembre 2025 · 09:42hs
San Martín (SJ) y Lanús jugarán este sábado en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 21.30, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de ESNP Premium.

El conjunto verdinegro acumula un invicto de cinco partidos y sueña con salvarse del descenso, pero para eso deberá volver a sumar contra el Granate, que quiere olvidar el traspié en el clásico del sur.

El elenco dirigido por Leandro Romagnoli parecía ser un claro descendido hace algunas fechas, cuando los resultados no se le daban y se hundía tanto en los promedios como en la tabla anual, sin embargo, amuchó cinco duelos sin conocer la derrota y quedó a tiro de la salvación, a pesar de no depender de sí mismo.

El cuadro sanjuanino viene deigualar sin goles ante Godoy Cruz en el clásico del Cuyo y le quedan dos finales por jugar, en las que si las cosas le resultan, podría incluso clasificar a los playoffs del Torneo Clausura.

El Grana no pudo frente a su clásico rival y cayó 2 a 1 con Banfield, pero eso no opaca el semestre casi intachable del equipo de Mauricio Pellegrino, que hasta su última presentación atravesaba una racha de diez duelos sin perder que lo llevó a pelear el liderazgo de la Zona B y a estar en la lucha por clasificar a competencias internacionales, ya sea por tabla anual o por el cupo que otorga ganar la Copa Sudamericana, de la que jugarála final versus Atlético Mineiro en Asunción el próximo 22 de noviembre.

Probables formaciones de San Martín (SJ) y Lanús

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Lucas Diarte, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Diego González, Nicolás Watson; Horario Tijanovich, Sebastián Jaurena, Tomás Fernández e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.30.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos