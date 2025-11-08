Uno Santa Fe | Santa Fe | octubre

Cáncer de mama: solo en octubre, se realizó un 140% más de mamografías que en todo el año

La campaña impulsada por el Ministerio de Salud alcanzó a más de 6.000 mujeres de toda la provincia a través del sistema público, fortalecido con la incorporación de un nuevo mamógrafo en el norte santafesino.

8 de noviembre 2025 · 10:32hs
Cáncer de mama. En octubre se realizó un 140% más de mamografías

Cáncer de mama. En octubre se realizó un 140% más de mamografías

Octubre Rosa finalizó con un balance muy positivo en la provincia de Santa Fe: durante el mes se realizaron 6.456 mamografías a mujeres de entre 40 y 70 años en hospitales públicos, frente a las 2.690 registradas entre enero y septiembre de este año.

El incremento representa un 140% más de estudios en relación con los meses previos y refleja el impacto de la campaña impulsada por el Ministerio de Salud para promover la detección temprana del cáncer de mama. Además, la producción total de este año muestra un crecimiento del 35,7 % respecto de 2024, cuando se realizaron 4.756 mamografías en el mismo período.

LEER MÁS: Octubre Rosa dejó un balance positivo en Santa Fe: "Se realizaron entre el doble y el triple de mamografías"

La iniciativa, coordinada por la Agencia de Control del Cáncer junto a toda la red de salud, incluyó acciones conjuntas entre distintas áreas del Ministerio para llegar a todo el territorio y promover controles integrales como parte de una estrategia preventiva. En varios hospitales públicos se duplicó, triplicó e incluso, en algunos casos, se cuadruplicó la cantidad de estudios en comparación con los promedios mensuales habituales.

Incorporación de un nuevo mamógrafo

“Estos resultados reflejan el esfuerzo sostenido de los equipos de salud, que se intensifica para dar respuesta en un momento del año que ya está agendado por las mujeres, pero que buscamos sostener durante todo el año, como nos pide la ministra de Salud, Silvia Ciancio”, señaló el director de la Agencia, Alejandro Chinellato. El funcionario destacó además la incorporación de un nuevo mamógrafo en el Hospital de Villa Ocampo, que se concretó a partir del trabajo conjunto con el Club de Leones de la localidad, para ampliar la cobertura en el departamento General Obligado.

“Ya son 34 los equipos que integran la red pública, pero eso no sería suficiente sin el compromiso de todos los niveles del sistema. Por eso impulsamos campañas como Octubre Rosa, que tiene una fuerte articulación desde nuestro Programa de Cáncer de Mama, a cargo del mastólogo Luciano Mignini; y a eso sumamos estrategias como Agendá Salud, junto a centros de atención primaria y hospitales de segundo nivel”, agregó.

Controles integrales

Por su parte, la referente de la Agencia en el centro-norte provincial, Silvina Correa, explicó que “cada equipo planteó una estrategia acorde a su comunidad, en muchos casos contactando a las pacientes para convocarlas a jornadas de controles integrales, además de la mamografía”.

A esto se sumaron circuitos de traslado gratuitos con los nuevos minibuses, coordinados por la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes del Ministerio a través del 107. “Esta herramienta, habitual desde este año en el sistema de salud gracias al fortalecimiento de la flota de traslados para pacientes ambulatorios, se intensificó durante octubre y fue clave para facilitar el acceso desde las localidades más alejadas de los efectores”, remarcó.

Trabajo territorial y participación ciudadana

Entre algunos datos del centro norte de la provincia, se destacó desde la Agencia que en Cemafe se realizaron 811 mamografías, el doble del promedio habitual; en el Hospital Sayago se realizaron 440 estudios, frente a un promedio mensual de 188; y en Esperanza, las prestaciones aumentaron de 80 a 246. En San Cristóbal se efectuaron 278 mamografías; y en Ceres, la cobertura creció de 60 a 293 estudios. Algunos ejemplos del sur provincial, dan cuenta de que el Hospital de Venado Tuerto duplicó su promedio, con 262 estudios durante octubre; el Hospital Centenario realizó 583, respecto de las 270 que realiza habitualmente; mientras que el Hospital Escuela Eva Perón, realizó 480; y en Rufino, se hicieron 143, cinco veces más que en septiembre.

La campaña tuvo como objetivo sensibilizar sobre la importancia del diagnóstico temprano para aumentar las posibilidades de cura del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a una de cada ocho mujeres tanto en la provincia como en el país. “En toda la provincia se destacó la presencia territorial de los equipos de salud, con actividades en efectores y espacios públicos, acompañando caminatas, maratones y charlas organizadas por pacientes, familiares, comunas y municipios”, concluyó Chinellato.

octubre cáncer de mama Ministerio de Salud mamografías mamógrafo
Noticias relacionadas
Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Pedido de paradero Carmen Edith Bigues

Buscan a una mujer que falta de su casa desde principio del mes de octubre

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

El dolor de María Luisa, un pueblo que pide justicia por el asesinato de Damián Strada.

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Lo último

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Último Momento
El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Ovación
Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos