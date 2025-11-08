Un equipo rosarino será el campeón del Regional del Litoral 2025

En las Cuatro Hectáreas del Jockey Club se jugará la jornada decisiva. Además del clásico entre Duendes y el local, GER y Estudiantes lucharán por el tercer puesto

Estudiantes va por el podio ante GER en la definición del Regional del Litoral.

Llegó el momento más esperado. La XXV edición del Torneo Regional del Litoral conocerá este sábado a sus dos campeones, el del Top 9 y el de Segunda División, en una jornada maratónica organizada por la empresa Santa Fe Producciones que se disputará íntegramente en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club y promete un rugby de alto vuelo.

En la jornada de definiciones de este sábado en el del Torneo Regional del Litoral en el Top 9, también formará parte Estudiantes. El CAE se medirá con Gimnasia y Esgrima de Rosario. Antes de la gran final, el Albinegro y GER buscarán subirse al podio del certamen. El encuentro será arbitrado por Carlos Poggi (URR), asistido por Juan I. Vega y Tadeo Hereñú. Carlos Perrone y Diego Yulita cumplirán funciones como asistentes adicionales, mientras que Juan Spirandelli actuará como TMO.

Estudiantes formará con Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Tomás Girard; Nicolás Sain y Facundo Ferrer; Juan Mernes, Felipe Villagrán y Alvaro Ferreyra; Juan M. Lescano y Máximo Cañas; Augusto Perrén, Mateo Santana, Santo Lescano y Franco Rossetto; Bruno Heit. HC: Pedro Fontanetto. uplentes: Román Martínez, David Londero, Tomás Bertot, Augusto Senger, Basilio Cañas, Simón Bollo, Joaquín Maiztegui y Tomás Maiztegui.

La final es ese partido con el que todos sueñan jugar, pero que solamente dos pueden hacerlo. Este año la jugarán dos viejos conocidos: Jockey Club Rosario y Duendes Rugby Club. El partido decisivo del Top 9, donde está en juego la Copa Banco Macro, comenzará a las 19, será dirigida por Federico Longobardi y tendrá el condimento que Juan Imhoff, será titular en el verdinegro ante la importante cantidad de lesionados.

image El Tilcara del santafesino Guillermo Aguilera va por el ascenso ante Uni de Rosario.

Jockey Club Rosario: Jano Fanjul, Alejo Pereira Tauzy e Ignacio Orsetti; Nicanor Minoldo y Lucas Bur; Manuel Santi, Felipe Baraldi y Emiliano Ferrari; Juan Lovell y Juan Baronio; Manuel Lunch, Ignacio Dogliani, Fermín Vergara Oroño y Pedro Quijano; Joaquín Fanjul. HC. Federico Amelong.

Duendes Rugby Club: Mateo Negroni, Bernardo Lis y Bautista Federico; Federico Ciancio y Nicolás Sánchez; Ignacio Gandini, Jeremías Delmastro y Giuliano Buffarini; Valentín Larrazabal y Valentino Dicapua; Marcos Simioni, Guido Chesini, Martín Pellegrino y Gino Dicapua; Juan Imhoff. HC: Sebastián Ferraro.

Tilcara va por la gloria en Rosario

El Club Tilcara de Paraná puede escribir este sábado algo histórico cuando juegue una final en Rosario. El Verde se enfrentará desde las 16.30 con Universitario (Rosario) por un lugar en el Top 10 del Torneo Regional del Litoral (TRL) de 2026. El duelo entre rosarinos y paranaenses promete ser intenso y equilibrado. El árbitro principal será Facundo Gorla (USR), con Joaquín Zapata y Mateo Ciaccio como asistentes. Completarán el staff arbitral Franco Intilangelo y Juan M. González, ambos de la URR.

El head coach del elenco de Sauce Montrull es el santafesino Guillermo Aguilera, ex director del Centro de Rugby, y con pasado en Hindú Club. Para el partido de este sábado Tilcara formará con: Valentino Sigura, Bruno Stoppello y Roberto Figueroa; Andrés Schroeder y Germán Savio (C); Juan Arnau, Franco Benítez y Juan I. Casalongue; Manuel Massoni y Tomás Sigura; Santino Dapit, Renzo Manetti, Álvaro Arias, Renzo Elías y Giuliano Piaggio. Suplentes: Johan Retamoso, Brian Perrone, Nicolás Montes, Francisco Duche, Justo Seghezzi, Augusto Castiglioni, Justo Ibaquez y Agustín Lacunza.