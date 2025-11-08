Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto corre en Interlagos la Sprint del Gran Premio de Brasil de F1

A partir de las 11, el argentino Franco Colapinto partirá desde el puesto 16 en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de F1

8 de noviembre 2025 · 10:30hs
Colapinto corre en Interlagos la Sprint del Gran Premio de Brasil de F1

El piloto argentino Franco Colapinto, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026, disputará este sábado la carrera Sprint y la clasificación del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto largará 16°, luego de quedar eliminado por muy poco en la Q1 de la clasificación para la carrera sprint. Desde la pole position comenzará el británico Lando Norris (McLaren), quien lidera el campeonato y quiere estirar la ventaja.

La acción de sábado en Brasil por la F1

Clasificación general: sábado 8 de noviembre – a las 15

Carrera principal: domingo 9 de noviembre – a las 14

El mítico circuito de Interlagos promete espectáculo con un clima inestable que podría jugar un papel decisivo tanto en la Sprint como en la carrera principal del domingo.

Colapinto sprint Brasil
Noticias relacionadas
colapinto, caliente por su clasificacion en la sprint: los viernes me cuestan ultimamente

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

colapinto no tuvo una buena clasificacion y largara decimosexto en la sprint de brasil

Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

colapinto vibra con interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse en casa

Colapinto vibra con Interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse "en casa"

colapinto en la formula 1: los horarios del gp de brasil

Colapinto en la Fórmula 1: los horarios del GP de Brasil

Lo último

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Último Momento
El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

El oficialismo en Colón no competirá en las próximas elecciones

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Crimen de Damián Strada: temor y movilización de la familia ante la posibilidad de libertad de los asesinos

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Momento histórico: la ciudad de Santa Fe izará por primera vez su nueva bandera

Ovación
Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Video: así fue el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

Colapinto se despistó en el inicio y quedó fuera de la Sprint en Brasil

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: No entiendo bien por qué perdí el auto

La bronca de Colapinto tras su choque en Brasil: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Se reprogramaron varias competencias en los torneos de Liga Santafesina

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Unión perdió ante Olímpico de La Banda y extendió un preocupante nivel en la Liga Nacional

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos