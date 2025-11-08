Colapinto corre en Interlagos la Sprint del Gran Premio de Brasil de F1 A partir de las 11, el argentino Franco Colapinto partirá desde el puesto 16 en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de F1 8 de noviembre 2025 · 10:30hs

El piloto argentino Franco Colapinto, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026, disputará este sábado la carrera Sprint y la clasificación del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto largará 16°, luego de quedar eliminado por muy poco en la Q1 de la clasificación para la carrera sprint. Desde la pole position comenzará el británico Lando Norris (McLaren), quien lidera el campeonato y quiere estirar la ventaja.

La acción de sábado en Brasil por la F1 Clasificación general: sábado 8 de noviembre – a las 15 Carrera principal: domingo 9 de noviembre – a las 14 El mítico circuito de Interlagos promete espectáculo con un clima inestable que podría jugar un papel decisivo tanto en la Sprint como en la carrera principal del domingo.