Crecida del río Paraná: una familia de cinco personas fue trasladada preventivamente al centro de asistencia de Alto Verde

El grupo familiar, integrado por tres adultos y dos menores, fue alojado en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde. El operativo busca anticiparse a los efectos de la crecida y asistir a quienes viven en zonas de riesgo hídrico.

Traslado preventivo. Una familia de cinco personas fue alojada en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde.

La Municipalidad de Santa Fe trasladó preventivamente este lunes por la tarde a una familia de cinco integrantes que reside en un sector bajo, fuera del anillo de defensa, en las inmediaciones de La Vuelta del Paraguayo . El grupo, compuesto por tres adultos y dos menores, fue alojado en uno de los módulos del Centro de Asistencia Integral N.º 1, ubicado en el acceso a Alto Verde.

La medida se enmarca en el operativo de prevención y acompañamiento que lleva adelante el Municipio ante la crecida del río Paraná y el escenario hídrico asociado al fenómeno de El Niño. El objetivo es anticiparse a posibles complicaciones y brindar asistencia a las familias que habitan en sectores expuestos.

Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el Paraná alcanzó los 4,16 metros este lunes 26 de octubre, a las 12, por debajo del nivel de alerta, establecido en 5,30 metros. Pese a que el río todavía se encuentra por debajo de esa referencia, las autoridades mantienen las tareas preventivas en las zonas más vulnerables.

Antes de concretar el traslado, equipos municipales relevaron las necesidades y las características particulares de la familia para organizar una asistencia acorde a su situación.

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Preparan 78 módulos habitacionales en Alto Verde

En paralelo, personal municipal y voluntarios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) continúan con el armado de los módulos habitacionales en el Centro de Asistencia Integral N.º 1. El predio contará con 78 unidades, destinadas a ampliar la capacidad de alojamiento ante una eventual necesidad de evacuación o asistencia durante la emergencia hídrica.

Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

La infraestructura busca ofrecer una respuesta para las familias que deban dejar temporalmente sus hogares por los efectos de la crecida, con un dispositivo de acompañamiento que permita atender sus necesidades.

El Municipio mantiene, además, un seguimiento de la evolución de los niveles del río y de las condiciones de los sectores más expuestos, con el propósito de anticipar posibles intervenciones.

Monitoreo de las defensas y preparación ante la crecida

Como parte del operativo, los equipos municipales supervisan de manera permanente el sistema de protección contra las crecidas y preparan los elementos técnicos necesarios para la eventual instalación de bombas móviles.

También realizan controles diarios del estado de los terraplenes de defensa en distintos puntos de la ciudad. Las tareas incluyen trabajos menores de recomposición, alteo de caminos y relleno de cárcavas, especialmente en la zona de la costa, para preservar las condiciones del sistema de protección hídrica.

Estas intervenciones forman parte de las medidas de preparación frente a la evolución del río y buscan reducir los riesgos en los sectores más expuestos.

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Las recomendaciones ante la crecida del Paraná

La Municipalidad pidió a la población extremar las precauciones al circular por las zonas costeras, debido a la posible presencia de camalotes y alimañas.

Además, recordó que está prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes de defensa, extraer arena, piedra o tierra de esas estructuras, arrojar residuos en canales o defensas y realizar quemas de pasturas o ramas.

A quienes naveguen por la zona de islas, se les recomendó respetar las indicaciones de Prefectura Naval Argentina y adoptar las medidas de seguridad correspondientes.

El Municipio también solicitó a los vecinos que informen cualquier irregularidad o infracción que detecten en defensas, desagües o bocas de tormenta.

Las consultas y denuncias pueden realizarse a través de la Línea de Atención Ciudadana 0800-777-5000, disponible las 24 horas, todos los días del año, o mediante el chat de la aplicación Santa Fe y el sitio web oficial de la Municipalidad.

Mientras continúa el monitoreo del Paraná, el traslado preventivo de la familia y la preparación de los módulos forman parte de las acciones destinadas a acompañar a los vecinos que podrían verse afectados por la crecida.