Sanjustino ganó en Entre Ríos, y Colón (SJ) cayó en Rafaela

Por la ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur, Sanjustino venció a Atlético María Grande, mientras que Colón de San Justo perdió con Ben Hur

Se disputaron los cuatro encuentros de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur que organiza el Concejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el cual se produjo la victoria de Sanjustino en la provincia de Entre Ríos, y la derrota de Colón de San Justo en la ciudad de Rafaela. También se produjeron los triunfos de Puerto San Martín y Defensores del Pronunciamiento.

Sanjustino venció por 2 a 1 a Atlético María Grande, en el encuentro de ida por la tercera ronda del regional. Los goles fueron de Matias Ayala Vera, para empatar, y Nehemias Gonzalez sobre el final del partido para ganarlo. Ahora, el equipo de Marcelo Molina, define la serie de local, el próximo domingo en el Coloso del Oeste.

El Matador logró no solo seguir invicto en el Regional, sino también que dió vuelta el resultado desvaforable ante Atlético María Grande que se imponía con gol de Muller al inicio de partido. Los goles de Sanjustino fueron en el epílogo de ambos tiempos, primero Matías Ayala Vera tras una jugada bien asociada por derecha.

Luego en el final del partido, Nehemías González remató a larga distancia con potencia y la pelota se terminó metiendo. Delirio en María Grande, Sanjustino arrancó el 2026 con un resultado positivo que lo deja bien parado para la vuelta en el Coloso del Oeste.

Todo se define en San Justo

Colón de San Justo cayó 3 a 1 en su visita a Ben Hur de Rafaela y ahora deberá remontar la serie en casa el próximo domingo, en el Mercedes Alesso de Bieler. El Conquistador disputó un gran partido, pero la eficacia estuvo del lado del local, que aprovechó sus llegadas para convertir. Más allá del resultado, Colón mostró buenas sensaciones y ahora deberá hacerse fuerte de local, junto a su gente, para ir en busca de la clasificación.

En el primer tiempo, Ben Hur encontró un gol tempranero, pero Colón se acomodó mejor en el campo y llegó al empate con un golazo de Guido Rancez. En el complemento, el Rojo comenzó mejor, generó situaciones claras, pero se topó con una gran actuación del arquero Matías Astrada. En el mejor momento rojiblanco, el local encontró el 2–1, y luego terminó de cerrar el resultado. Sobre el final, Colón estuvo muy cerca de descontar, pero volvió a aparecer Astrada para evitarlo.

Hubo tiempo para más contras ante un rival que se fue quedando sin piernas, lo cual no lo aprovechó el Lobo para ampliar más las cifras. De todos modos el resultado bienvenido por barrio Parque, aunque seguramente en la revancha tendrá que tomar mayores recaudos en su defensa. Gran presentación del equipo de San Justo ante un rival que viene del Federal A, lo que alimenta la ilusión de una remontada en San Justo.

Síntesis

Atlético María Grande 1- Sanjustino 2

Atlético María Grande: Pablo Hergenreder; Benjamín Retamozo, Emir María, Ramón Velázquez, Renzo Goro, Gonzalo Vega, Federico Muller, Leandro Figueroa, Walter Torres, Osvaldo Rodríguez y Marcos Almada. DT: Gustavo Romero.

Sanjustino: Cristian Reginelli; Mariano Cáceres, Francisco Yppoliti, Alejo Macellari, Ramiro Gorosito, Nehemías González, Gabriel Pereyra, Agustín Jara, Matías Ayala Vera y Maximiliano Truchet. DT: Marcelo Mendoza.

Cambios: Teo Mendoza x Walter Torres, Diego López x Emir María, Enzo Ramírez x Marcos Almada (MG); Mauro Comuzzi x Gorosito, Lisandro Merlino x Cáceres y Federico Aguilera x Nehemías González (SJ).

Goles: Pt: 12´ Federico Müller (MG); 40´ Matías Ayala Vera (SJ); St: Nehemías González (SJ).

Amarillas: Pt: 4´ Mariano Cáceres (SJ); 26´ Francisco Yppoliti (SJ); 41´ Renzo Goro (MG); St: 13´ Ramiro Gorosito (SJ); 23´ Gabriel Pereyra (SJ).

Cancha: estadio Conrado Schamle (María Grande)

Árbitro: Maximiliano Durán (Liga Paranaense)

Cobertura: Rodrigo Müller

Resultados Ida Cuartos de Final

-Región Litoral Sur

Puerto San Martín 3– Sportivo Sarmiento (Maggiolo) 1

Atlético María Grande 1– Sanjustino 2

Ben Hur de Rafaela 3– Colón de San Justo 1

Defensores de Pronunciamiento 2– Juventud Unida de Gualeguaychú 0