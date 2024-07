Santa Fe continúa la preparación para el Argentino Sub 16

El Argentino de Ascenso Sub 16 se disputará en Santa Fe, del 15 al 18 de agosto, y el equipo de la ASH no detiene su preparación. .

El seleccionado Sub 16 de la ASH jugará el Campeonato Argentino de local en agosto próximo.

Los tres seleccionados juveniles de la Asociación Santafesina de hockey se preparan para afrontar los diferentes campeonatos argentinos organizados por la Confederación Argentina. En el caso del Sub 16 será local en la capital provincial, mientras que el Sub 19 se jugará en Santiago del Estero, y en el caso del Sub 14, en la provincia de Neuquén.